Luis Ayllón: "El objetivo que se marca es que estamos en una situación en la que podemos optar a todo"

Luis Ayllón, nuevo entrenador de Unionistas, ha ofrecido sus primeras declaraciones en un acto oficial que se ha llevado a cabo después de su primer día al mando del conjunto charro. Además, Toni García, el director deportivo, le ha acompañado en su presentación.

Llegada en una situación no muy común: "Gracias por vuestra asistencia. Vengo con la idea y el principal de objetivo de sacar al equipo de esta racha negativa de resultados. Soy consciente de las expectativas al inicio de temporada y puede sorprender este cambio, pero yo me voy a centrar en mi trabajo. Lo primero es el buscar el golpe de efecto para salir de esto y luego pensar en último tramo".

Charla con los jugadores: "Lo primero es conocernos y decirles un poco cómo soy, lo que me gusta, lo que quiero y he visto en ellos. Es un equipo al que he seguido mucho. No es lo mismo esto a iniciar un proyecto a principio de Liga. Hay que centrarnos en detalles que nos han podido costar los puntos".

Diferencias entre él y Mori: "Creo que el equipo tiene un ADN muy unionista y la entrega o el trabajo son valores que no se negocian. Son innatos en el club. Lo que me gustaría transmitir es que el jugador tenga confianza y fluya. Que disfrute. Me gusta llevar la iniciativa, pero sin destapar lo demás. Hay que ser sensatos".

Playoff: "El objetivo que se marca es que estamos en una situación en la que podemos optar a todo. Lo principal es este fin de semana y cambiar esta dinámica delante de nuestra gente".

Fracaso no jugar el playoff: "Hay que ir semana a semana y tenemos oportunidades de poder hacerlo. Vamos a intentarlo. Depende de si la temporada la empiezas a valorar desde la jornada 1 o la 27. Las expectativas nos hacen alejarnos de la realidad. Trato de centrarme en la realidad y soñar con cosas bonitas".

Ramiro Mayor, lesionado: "He hablado con él y tiene un umbral del dolor bastante capaz de aguantar. Tiene una pequeña fractura y veremos cómo va. Es el pan nuestro de cada día. Con diez no vamos a jugar. Me he encontrado predisposición. No sabemos cuánto estaremos sin él. Igual es entre dos y cuatro semanas".

Mandi Sosa: "Quiero ir intimando un poco más con los jugadores. Con Mandi he hablado de la expulsión. Me gusta conocer a los jugadores".

Contactos: "Si no recuerdo mal, el domingo por la tarde. Ya había trabajado con Toni y conoce cómo trabajo yo".

Sistema de juego: "Me gusta adaptarme a las posibilidades que puedan darme mis jugadores. La lesión de Ramiro nos puede condicionar la variante de jugar con tres o más gente por dentro. Quiero que sean más versátiles y no estén tan encasillados en un sistema para afrontar los partidos".

Jugadores infrautilizados: "Llevo un entrenamiento. El anterior técnico utilizaría lo que viera mejor. Hay jugadores que no han participado mucho y los quiero ver esta semana. Parten de la misma línea de salida y la exigencia es igual. No hay predilección por nadie ahora mismo".

Reto: "Solo el mero hecho de entrar ahora es un reto para cualquier entrenador".

Final de temporada con contrato: "Quiero hacerlo bien en este tramo de temporada y quiero que a todos nos vaya bien para estar lo más arriba posible. Me centro en el presente".

Ánimos: "Me he encontrado un grupo muy receptivo. Este es el tramo más bonito de la temporada y ellos me han transmitido muchas ganas".