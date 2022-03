Que o amor te salve nesta noite escura

Vivemos dias de sobressalto e de coração apertado. A inqualificável invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin mudou o mundo em poucos dias. Perante a desigualdade e a desproporção de forças a resistência dos ucranianos impressiona-nos. Na batalha entre David e Golias pela defesa da liberdade, do território, do estado-nação e da democracia só podemos apoiar e ajudar, apesar de todas as nossas limitações, os que foram e são atacados de forma vil e tenebrosa. O jovem escritor Afonso Reis Cabral escreve a este propósito e com grande acerto, o seguinte: “entretanto a solidariedade é nossa obrigação, nem que seja a coisa inútil de escrevermos parágrafos, a coisa inútil de oferecermos as nossas palavras inequívocas contra a invasão e a favor dos ucranianos. Que essas palavras nunca deixem de dizer que eles somos nós.” No mesmo sentido o músico e cantor Pedro Abrunhosa lançou uma canção que nos fala da incrível resistência dos ucranianos nestas noites tão escuras deste inverno tão triste e sombrio. As palavras e as canções não chegam para parar a guerra. É preciso continuarmos a fazer mais pela democracia e pela salvaguarda da vida e dos valores humanistas que edificaram as nossas sociedades ocidentais. Mas enquanto resistimos neste sofrimento arrepiante e indescritível as palavras e as canções vão transportando luz no meio das trevas. Enquanto as bombas caem na Ucrânia, fazendo milhares de mortos, provocando milhões de deslocados e uma destruição em massa, a arte vai construindo esperança e semeando um futuro de paz e liberdade. Enquanto a invasão e a opressão continuam os fazedores de palavras juntas e de melodias de acesso ao coração abraçam-nos a alma para continuarmos a acreditar na humanidade apesar desta longo noite escura que atravessamos. Este é também um caminho de resistência e de absoluta utilidade. Sim, precisamos que o amor nos salve e que ajude o povo ucraniano a resistir e a vencer o mal e a loucura que chegam a partir da Rússia de Putin. Neste inverno inimaginável eles, os ucranianos, somos nós, no mesma estrada de defesa da vida e do valor maior da humanidade. Estamos juntos para que o amor nos salve nesta noite escura.