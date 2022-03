Motivación y disciplina en el aula

Llevo mucho tiempo pensando que infantil y primaria funciona más o menos bien porque los niños pueden estar ilusionados aprendiendo a leer y a escribir. Descubren el mundo y juegan. Cada minuto de su educación tiene sentido.Sobre todo a partir de secundaria se convierte en una adquisición de hábitos, obediencias y supuestos entrenamientos mentales sin un fin concreto, ni que abarque diversidad, ni inteligencias múltiples. El mal profesor se agarra a la calidad y a los estándares para justificar los suspensos y el aburrimiento culpando al alumno.

Después para ser modernos hablamos de una innovación de entretenimiento, que infantiliza al alumno. Las rúbricas y las evaluaciones con mil registros pretenden argumentar un juicio. No se conoce al alumno persona, con sus emociones y sentimientos, no se le empodera y no se le hace protagonista de su propio aprendizaje. Probablemente fuera más justa una nota a ojo con un seguimiento humano. Lo que puede servir para enseñanzas on line no es ideal para presencial.

A mí me funciona mi fe en los chicos. Una pasión desmedida por la docencia, un gran interés por las materias que imparto y utilizo los mensajes yo. La escuela liberadora de Freire y el sentido de justicia de Milani me han sido útiles para resonar ante los acontecimientos del mundo desde la propia vivencia y la prensa. Una vivencia al lado de los últimos o los excluidos sociales. La mejor escuela es la más inclusiva, donde hay más razas, y más mezcla de clases. Se experimenta la resolución de problemas vitales desde las distintas culturas, abierta al mundo. Las escuelas se cierran al mestizaje y la calle y las redes los juntan cada vez más y sin protección.

Me sirve el aprendizaje servicio porque desde la escuela aportamos soluciones a la sociedad que nos rodea, cada día. Salvando aves, con oficios perdidos, bajando a Marruecos a rehabilitar escuelas, haciendo huertos, estudiando la guerra y enviando material, etc. Los alumnos tienen que sentirse héroes y aventureros, no niños de cristal a los que hay que cuidar. Me ha ayudado un modelo constructivista, sistémico y centrado en soluciones. Me sirve asumir riesgos y sentirme afortunado.

El examen es el cincuenta por ciento de la nota , el otro cincuenta puede sacarse de más de veinte formas diferentes. Resolviendo problemas ajenos, investigando, responsabilizándose con el planeta, con la familia, los compañeros, etc. No se baja el nivel, se da sentido al esfuerzo. El humor y la disciplina sale de la transcendencia de cada momento, saber que nos va la vida en ello. Creer que la educación es el progreso de las sociedades, no la defensa de un sueldo. La burocratización de la escuela hace que expulsemos genios y talento de alumnos y profesores. Acelera la jubilación de maestros estrella. La homogeneización con protocolos favorece a los mediocres de rebaño hacia el matadero. Disfrutar sin miedo del alumno, compartir aficiones, permitir enfadarse, reír a carcajadas, llorar y comprometerse viviendo sin complejos.