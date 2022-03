El precio del cereal se dispara por la guerra y la huelga de transporte deja el mercado sin ganado

La subida media del cereal es de 100 €/T. para cada categoría después de que la semana anterior no cotizara, y en cuanto al vacuno, la presencia de reses era testimonial tras registrarse 76 animales

Sesión de circunstancias marcadas por la guerra en Ucrania la de este 14 de marzo en el mercado de ganado y lonja de Salamanca. Las primera consecuencia directa ha sido la subida del precio del cereal, con todas las categorías rondando los 400 €/T. que ya alcanza el maíz. Y la segunda consecuencia es la ausencia de ganado en mercado por la huelga de transportistas en respuesta a la subida del gasoil como consecuencia, también, de la invasión rusa de Ucrania.

El regreso de las cotizaciones a la mesa de cereal lo hacía con una subida de dos veces a la que se ha producido en otras provincias, y ello sin que aún no se haya producido desabastecimiento o algo parecido. Como está sucediendo con el aceite de girasol o con los carburantes, donde se sube el precio con los tanques llenos de hace una semana, se trata de especulación pura y dura por aquello de a río revuelto ganancia de pescadores, si bien es la tendencia que predomina en los mercados, no es algo exclusivo de la lonja de Salamanca. De este modo, para el trigo se acordaba una subida de 92 €/T. (385 €/T.), 95 €/T. para la cebada (380 €/T.), 97 €/T. para la avena (365 €/T.), 109 €/T. para el centeno (380 €/T.), 95 €/T. para el triticale (375 €/T.) y 116 €/T. para el maíz (400 €/T). También sube 2,00 €/T. el paquete grande de paja, que pasa de los 46 €/T. de la anterior cotización, a 48 €/T. Por el contrario, repiten a precios anteriores el garbanzo pedrosillano (775 €/T.) y la lenteja Armuña DO (1.200 €/T.).

En cuanto al mercado de ganado, de las 976 reses previstas, tan solo se han presentado 76 animales como consecuencia de la huelga de transportistas convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. Así las cosas, se repite el precio del ganado para cebo, no así el sacrificio, que vuelve a cotizar al alza con subidas importantes. Terneros de menos de 12 meses, terneras extra y especial, añojos, erales y novillos subieron 0,08 €/K.; mientras que las terneras de primera y segunda subían 0,05 €/K. Por su parte, toros y vacas subían 0,06 €/K.

Y mientras la Mesa de ovino daba por buenos los precios de la semana anterior, no sucedía lo mismo en la Mesa de porcino. En blanco el normal subía 0,07 €/K. con las cerdas, y el graso 0,03 €/K. Los lechones subían 6,00 €/U. y los tostones 2,00 €/U. en las dos categorías. En ibérico, 0,01 €/K. más para el Cebo de campo y el Cebo, mientras que los lechones caían -0,03 €/K. Los tostones pequeños subían 1,00 €/U. mientras que los grandes bajaban -1,00 €/U.

En la Mesa de despiece de ibérico suben 0,20 €/K. la presa, el secreto y la pluma de lomo. Por otra parte, abanico, lagarto y tapilla subían 0,10 €/K., mientras que carrileras, y lomo de Cebo de campo y de Cebo subían 0,05 €/K. Por último, el tocino de lomo caía de nuevo -0,02 €/K.