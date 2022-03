El lado oscuro del ser humano ¿Quién puede comprender a Putin?

Los seres humanos tenemos la posibilidad de ser tan buenos como José Andrés, el cocinero solidario, escribía la semana pasada.

¿Por qué los seres humanos también podemos acabar siendo muy peligrosos?

Desgraciadamente no es tan raro. Y deberíamos hacer lo posible para que esto no sucediera.

Algunos, muy pocos, son tan malos por razones hereditarias, la mayoría por deficiencias en la socialización.

La semilla y las herramientas para la maldad las tenemos todos:

Todas las formas de vida tienen un impulso vital que les lleva a luchar por la vida propia:

(a) Las plantas luchan para preservar su espacio vital y luchan contra las demás para que no les invadan otras raíces, mientras hacen lo posible por buscar el agua y otras sustancias donde puedan . Luchan también por el sol, expanden sus semillas, algunas tienen picos o son venenosas.

Si usted cava la tierra entre árboles, pude ver como una raíces se imponen a otras y pueden llegar a secar la planta vecina o no dejarla crecer.

Si usted viaja a una selva o un bosque tupido puede observar como se empujan y pelean por el sol.

Por eso, antes escardábamos la huerta y los cereales y ahora, que no queremos doblar el espinazo ni soportar el dolor e riñones , usamos herbicidas.

b) Los animales vivimos a costa de otras formas de vida, vegetal o animal. Nuestras armas son distintas. Pero todos los animales tienen armas de defensa y ataque que usan con ferocidad, según las características de su especie.

¿No se estremece viendo como luchan muchos animales?

c) Nosotros somos animales especiales, es verdad, pero compartimos muchas cosas de las otras formas de vida y tenemos también nuestra parte oscura y peligrosa:

-El impulso vital a defendernos y a atacar.

- El cerebro primitivo, las hormonas y emociones primitivas. Todo un mundo muy útil para sobrevivir y luchar, que es lo que hemos hecho a lo largo de la historia de la especie. Lucha por nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestra tribu y la de nuestro país.. Son capacidades maravillosas, que podemos usar bien o mal. Pero estas no nos garantizan la justicia, la igualdad y tantas cosas más.

Hoy se habla mucho de emociones y de ética emocional, pero el uso de estas no nos garantiza la justicia. . Las emociones son muy influenciables y manipulables, como saben muy bien los dictadores y no pocos políticos, en es esta sociedad postmoderna. Basta con conseguir declarar al otro enemigo para estar dispuesto a matarle o desearle muerto.

-Las personas que tienen poder (casi todos tenemos algún poder), si no tiene controles eficaces, pueden volverse muy peligrosas.

Putin es un ejemplo más: mentiroso, ambicioso, destructivo e insensible al dolor y la muerte. Nadie conoce sus planes, nadie cree sus palabras, su mundo emocional y mental, seguramente, es distinto al nuestro ¿Delira? ¿Odia? ¿Está dispuesto a poner en riesgo a toda la humanidad?

Varias circunstancias le hacen a Putin muy peligroso: su ejercito es muy superior, su país le ha endiosado y está sometido, silenciado y desinformado (hoy leo que ya hay encarcelado a 14.000 ciudadanos rusos por protestar contra su guerra, , la resistencia de Ucrania, que no se rinde, alimenta su irracionalidad, él no puede perder la guerra y permanecer en el poder, su pueblo sometido y adoctrinado soporta las consecuencias de la guerra, etc.

Y el colmo es que quien podría defender a las víctimas de esta locura se ha atado sus propias manos (la OTAN no puede defender Ucrania porque habría una, en este caso sí, verdadera guerra mundial).

Todo parece que Putin es un perverso que se ríe occidente y no se avergüenza de hacer una guerra que solo puede ganar. Es el matón que ha llegado en el momento de la historia perfecto, porque hemos creado una armas que no podemos usar (el mayor error de la humanidad hasta hoy). Y tenemos que tener “mucho cuidado” para no enfurecer al loco. Putin es el jugador perfecto, que no tiembla ante el reto de la muerte.

Los americanos y la OTAN dicen saber lo que se hacen y que saldrán victoriosos ¡Dios lo quiera!, dicen en mi pueblo. ¿Pero a qué precio? ¿Es justo pe azuzar a un pueblo para que se defienda en estas condiciones? ¿Martirizamos un pueblo para, tal vez, arruinar a Rusia y eliminar a Putin?

¿Está tan loca la humanidad para crear armas que no podemos usar porque sería, tal vez, la última irracionalidad humana?

Si es así, un loco podrá ser el rey del mundo. Él dice, yo tengo un botón y no me importa suicidarme con la humanidad entera ¿Quién lo detiene o asesina? ¿Hay otra opción? Ya tenemos a un posible terrorista dispuesto a morir matando. Y si no lo hace este, vendrá otro. Los humanos hemos creado nuestro posible final, uno más, junto al cambio climático.

Algo muy grave le pasa a la especie animal más inteligente, la nuestra. Con razón decía la Biblia que del árbol del conocimiento no debían comer Adán y Eva. ¡La que hemos liado con el progreso de la ciencia y la tecnología! Nuestro cerebro primitivo está en cada persona que nace. No es fácil socializar bien a tantos.

Por tanto, tengo una muy mala noticia, estamos en las manos de los locos, para los que matar y suicidarse con todos nosotros, sus rehenes, es un juego.

El fracaso en la socialización de muy pocas personas, tal vez una sola, podrá acabar con la humanidad.

Una esperanza: somos inteligentes y racionales ¿Qué podemos y debemos hacer para salvarnos?