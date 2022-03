Aparatosa colisión entre dos turismos en el barrio de Capuchinos

Dos turismos chocaban esta mañana en el cruce de las calles Moreruela y Valles Mineros, en el barrio de Capuchinos. El siniestro, que resultó especialmente aparatoso en uno de los vehículos afectados, tenía lugar a las 13.17 horas, según confirmaba a SALAMANCA AL DÍA el Servicio de Emergencias de Castilla y León.

La buena noticia, a pesar del siniestro, fue que no hubo heridos, por lo que no se daba aviso al Sacyl. Todo apunta a que uno de los dos conductores no respetó la prioridad del otro.