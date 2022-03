El salmantino Mario García Romo, campeón de la milla en la NCAA de Estados Unidos

El salmantino Mario García Romo, de la Universidad de Ole Miss, se ha proclamado campeón de la milla en la NCAA de Estados Unidos. Dicho hito lo ha logrado en Birmingham (Alabama) tras imponerse al resto de rivales en un cerrado sprint que le ha dado el título con una marca de 4:07.54.

