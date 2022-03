María: "Esto se arregla como hombres"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha valorado el partido de los suyos frente al Coruxo delante de los medios de comunicación locales.

Valoración: "Hay que felicitar al Coruxo. No hemos leído bien el partido. Ellos se han sentido cómodos. Es el líder de la segunda vuelta. Nos ha faltado intensidad. No queda otra que levantarse y pensar en el líder del campeonato (el Adarve)".

Actitud: "No, no, no. No hay falta de ella".

Problemas del equipo por dentro: "Jugamos con una estructura en la que hay gente ofensiva. Hay que tener organización, pero entiendo al equipo que se desordene con los goles".

Arreglar: "Esto se arregla como hombres. Ellos como jugadores se habrán encontrado en situaciones igual o peores. Hay que aprender".

Salvación: "No he mirado. Tampoco voy a analizar al árbitro".

Siete puntos: "Me preocupa el partido porque no hemos dado lo que teníamos que dar".

Banquillo: "No me gusta excusarme, pero teníamos lo que teníamos. Ha debutado Monroy. Siempre se pueden sacar positivas".

Cánticos de dimisión a la directiva: "Solo quiero que apoyen al equipo. Creo que se debería de respaldar y apoyar. La gente es libre".

Salcedo es titular: "Son situaciones que analizamos y decidimos. Sin más. Son dos porteros que pueden jugar en este equipo. Que estén tranquilos".