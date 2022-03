Sí, es una final: el Salamanca UDS se juega media salvación con el Coruxo

Sí, es una final. Por mucho que se diga que solo son tres puntos, el Salamanca UDS se va quedando sin margen de error para salir del descenso y necesita los tres puntos frente al Coruxo como el comer (domingo, 17:00 horas). De este modo, los blanquinegros volverán al Estadio Helmántico, feudo en el que han logrado su última victoria del curso frente al Llanera, con la idea de cambiar la dinámica.

Por su parte, Arencibia es baja por sanción, mientras que Monroy subirá desde el filial en su estreno en una lista del primer equipo. Además, Télles y Menéndez son duda por lesión para la cita, por lo que habrá que esperar hasta última hora para conocer si estarán disponibles o no al no haberse hecho oficial la convocatoria por parte del club para no dar pistas al rival.

Por otro lado, María Hernández, el entrenador tras la marcha de Calderón, ha comentado lo siguiente en rueda de prensa sobre el duelo: "Son tres puntos más, igual de importantes que los del Adarve. Nunca les voy a decir que es una final salvo que nos juguemos la categoría".