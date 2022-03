PP y Vox pactan ante un PSOE que ha preferido jugar al victimismo que evitar dicho pacto

Finalmente se ha convertido en realidad el rumor de que PP y Vox cerrarían un pacto de gobierno e investidura en la Junta. Y lo ha hecho, entre otras cosas, porque si algo tenía que evitar Mañueco era un adelanto electoral ante el que, después del cisma interno del PP, todo apunta que empeoraría claramente sus resultados.

Por su parte, Vox se ha podido permitir no moverse de su posición de máximos en la negociación con el PP, conscientes de que dada la delicada situación de los populares y el buen resultado que lograron los de Abascal el pasado 13 de febrero, un adelanto electoral seguramente hubiese reforzado sus posiciones, aumentando sus apoyos a costa del PP.

Por ello, a Vox le daba igual jugar al ‘todo o nada’ en la negociación, pues si hay una formación que saldría reforzada en estos momentos en una repetición electoral, posiblemente hubiesen sido ellos, al haber quedado reducido el espacio del ‘voto útil’ en la derecha a PP y Vox, una vez que Ciudadanos ha sido barrido del mapa.

Por otro lado, el pacto entre PP y Vox se ha visto favorecido por el hecho de que Mañueco no podía jugar con otra alternativa para cerrar su investidura. Y es que, por mucho que haya querido jugar a las apariencias con Soria Ya para dar a entender que había otra opción de pacto e intentar rebajar las exigencias de Vox, lo cierto es que, con los números que hay en las Cortes, lo único que habría evitado un pacto PP-Vox habría sido un pacto PP-PSOE.

Sin embargo, el PSOE no ha estado demasiado interesado ni en favorecer un gobierno del PP en solitario en la Junta, ni en pactar una ‘gran coalición’ para un gobierno compartido entre PP y PSOE, opciones que hubiesen evitado el ingreso de Vox en el gobierno autonómico.

Claro que, quizá el PSOE haya buscado y permitido de forma consciente la entrada de Vox en el gobierno de la Junta por interés electoral, dado que al PSOE electoralmente le conviene que Vox esté dentro de la Junta y presidiendo las Cortes. Un hecho que, al ser el principal partido de la oposición, le permite jugar con el discurso de “soy la única alternativa al fascismo” que ya se le ha visto esgrimir esta semana.

En este sentido, en el pleno de elección de la mesa de las Cortes de Castilla y León, la candidatura presentada por el PSOE para la presidencia de dicho parlamento sólo podía prosperar si no se hubiese dado el pacto PP-Vox. Y es que los números de todo el resto del arco parlamentario no daban para que saliese adelante la candidatura de Ana Sánchez.

Sin embargo, el único objetivo del PSOE en este pleno parecía que era montar el discurso de que todos los que no le apoyan están apoyando al fascismo. Hecho que explicaría que presentasen una candidatura para presidir las Cortes con la actitud déspota de no haberse siquiera sentado con el resto de fuerzas para buscar su apoyo, diciéndoles a posteriori que tenían que haberles votado porque sí, sin nada a cambio, porque el PSOE está “en el lado bueno de la historia”, en expresión dada por su candidata a presidir las Cortes, Ana Sánchez, en redes sociales tras dicho pleno.

En este aspecto, y en una votación peculiar como es la de la mesa de las Cortes, donde no se puede votar en contra ni abstenerse sino, o bien apoyar explícitamente a unos de los candidatos o, en caso de no apoyar a ninguno, votar en blanco, los regionalistas de UPL y los provincialistas de Soria Ya y Por Ávila decidieron que ninguno de los candidatos presentados merecía su apoyo, rechazándolos de la única forma que permite el reglamento en esta votación, mediante el voto en blanco.

No obstante, al no haber apoyado estos grupos a la candidata del PSOE (a pesar de que tampoco hubiese cambiado nada, porque los números no le hubiesen llegado tampoco para ser elegida), los socialistas, conscientes de ello, se lanzaron ipso facto a acusar de “blanquear el fascismo” a todos aquellos ante los que no tuvo ni siquiera el gesto de descolgar el teléfono antes del pleno para pedirles su apoyo.

Sin embargo, todo habría sido simple y llanamente estrategia política de un PSOE que, en realidad, sabía que la única posibilidad de dejar a la ultraderecha fuera de la Junta y de la presidencia de las Cortes pasaba porque el propio PSOE le hubiese ofrecido su abstención al PP. Algo que fue solicitado por diversas voces dentro de las filas socialistas, como la del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que no fueron atendidas por los altos mandos del partido, conscientes de que un pacto PP-Vox les da ‘carnaza’ con la que poder atacar y sacar rédito electoral, siendo secundario para ellos si los leoneses y los castellanos nos vemos o no perjudicados por un retroceso en derechos sociales u otras materias.

Y es que, al final, lo que ha demostrado el pleno de constitución de las Cortes autonómicas es que lo único que le importa a los grandes partidos son sus cálculos electorales. Así, si Mañueco ha cedido a todo ante Vox porque le perjudicaría una repetición electoral, por su parte Vox ha jugado al ‘todo o nada’ a sabiendas que una repetición le beneficiaría, mientras el PSOE, único partido que podía evitar el ingreso de la ultraderecha en el gobierno autonómico, ha preferido permitirlo para tener ‘carnaza’ que aprovechar electoralmente.