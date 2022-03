“La digitalización permitirá al comercio local ser competitivo”

Son muchos los retos que tiene por delante el sector empresarial, tras dos años de importantes cambios que han afectado a la economía. De manera especial preocupa en zonas como la de Béjar, que sigue arrastrando la pérdida de gran parte del impulso económico que antaño supuso la industria textil

Pregunta: ¿Por qué es importante que el comercio se adentre en el mundo digital? ¿Qué labor realiza la Cámara de Comercio e Industria en este proceso?

Respuesta: Esta es ahora una de nuestras principales funciones como entidad de servició publico y por el impulso que se le da desde las Cámaras y el Gobierno de España, aunque en esta tarea de dar impulso no estamos solos. Es muy importante modernizarse porque se va a lanzar una ayuda llamada “Kit Digital” de más de 500.000 millones de euros para la digitalización de nuestras empresas y que es la única forma de ser competitivos hoy día. Una de las patas de apoyo a esta crisis económica es el apoyo digital a las empresas. En nuestro caso, en Béjar, nuestro tejido empresarial es de pequeñas y medianas empresas, servirá para que sean mas competitivos. El plazo se abrirá el 15 de marzo para solicitarlo y en tres fases, en según el número de empleados. Una de las características es que se pueden solicitar varias solucione digitales, por ejemplo: mejorar equipos informativos y redes, una página web, etc.… y para ello se cuenta con una dotación de 12.000 euros para solicitud, a fondo perdido, y correspondería la primera fase para empresas que tengan menos de 50 empleados. Posteriormente habrá otra fase para empresas de 3 a 9 trabajadores, dotadas con 6000 euros y para las micro pymes y autónomos, con 2000 euros, aunque estas dos últimas no tienen aún fecha definida.

¿Cómo se puede acceder a esta ayuda?

Se podrá solicitar a través de un proveedor digital, que será una figura intermedia que junto con la empresa de una vez definidos los objetivos, gestionar la subvención. La información esta en la página de www.ayudaskitdigital.net, donde encontrarán toda la información necesaria. Por supuesto desde la Cámara de Comerio de Béjar, en nuestra web o teléfonos, estamos a disposición de quien lo desee para guiarle por este proceso.

Unido a esto, hace unas semanas su institución y el Ayuntamiento mantenían una reunión con el sector comercial para dar pasos hacia la digitalización en la ciudad de Béjar

Cierto, como ya se sabe, hubo un proyecto presentado a las Cámaras de España que nos concedió una ayuda, pero dudábamos de su efectivas en cuanto al número de personas que quisieran sumarse. La llegada de la nueva corporación supuso una, en mi opinión, decisión acertada de parar esa idea y se ha abierto un proceso de estudio junto a la Universidad de Salamanca, para conocer las necesidades y el interés que el empresario local tiene en este asunto. Tenemos la opinión de unas 40 empresas y en la web de la Cámara tenemos como participar en esta investigación.

¿Una vez que se tengan esos datos se iniciará esa digitalización?

Así es, tras ello trazaremos no sólo un plan de acción, si no exponer en que consistirá y ponerla en marcha cuanto antes. Esto no quiere decir que no se puedan recuperar los fondos dados inicialmente para poder usarse para el nuevo proyecto, ya que el 50% era subvencionado y había que analizar bien donde iba esa inversión de casi 50.000 euros que pone el consistorio.

Esta semana ha suscrito un acuerdo junto a sus homónimos de las Cámaras de Salamanca y Cáceres para solicitar la reapertura del corredor del oeste

Es algo que se viene trabajando desde hace unos tres meses y surgió tras la noticia de no incluir en el corredor del oeste el tramo Plasencia-Salamanca, una decisión que motivó movimientos en las asociaciones y las Cámaras que se encuentran en esta zona. De momento este manifiesto lo hemos firmado los tres y esperamos que se adhieran más a esta solicitud. Creemos firmemente que la apertura de este corredor no quita importancia a otros ya existes y además hablamos de un trazado histórico, la denominada “ruta de la plata”. Además, este tramo de 130 kilómetros es viables presupuestariamente. Quiero dejar claro que esta petición de recuperar el tren vaya a modificar el anterior trazado convertido en la actual vía verde y la infraestructura anterior no aguantaría las exigencias de los vehículos modernos.