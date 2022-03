“La situación es crítica. Por cada kilómetro que se hace en lugar de ganar, se pierde”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advertía el pasado jueves, 10 de marzo, de que el precio de los carburantes ha entrado en "una espiral de récords que se supera de una semana a otra", y señala que el precio medio del litro de diésel en las gasolineras se sitúa ya en 1,787 euros y el de la gasolina en 1,823 euros. En el caso del diésel, esas cifras suponen un incremento del 32,7% desde comienzos del año, mientras que en el caso de la gasolina 95 es del 23,3%.

"Traducido a un repostaje de 50 litros, supone un coste extra para el consumidor de 22,01 y de 17,19 euros en diésel y gasolina, respectivamente", asevera la OCU.

En este sentido, uno de los sectores más afectados por esta subida es el de los transportistas. SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Juan Luis Feltrero, Presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discrecionales. Nos cuenta que esta subida “nos está afectando muchísimo si tenemos en cuenta que el precio del gasoil se ha incrementado exponencialmente”.

Añadiendo que “si tenemos en cuenta lo que gasta un tráiler, hemos pasado de rodar de 0,28 céntimos el kilometro (luego hay que meterle otros costes) a casi 0,60”. Feltrero advierte que “la situación es crítica. Los camioneros van a tener que pagar. Por cada kilómetro que hacen en lugar de ganar, pierden”.

Esta situación “no es rentable, ya llevamos mucho tiempo con unos costes brutales pero ahora cada vez más”.

Tiene claro que “hay que tomar medidas para parar esta subida, se puede permitir una subida razonable pero el problema es que la calculadora que ha hecho el Ministerio no es una calculadora razonable. Lo que se tata es que la gente pueda hacer su trabajo con una mínima rentabilidad, no están pidiendo hacerse millonarios, si no tener una rentabilidad razonable y ahora mismo no se tiene”, concluye.