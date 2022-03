Feijóo se desvincula del pacto en Castilla y León: "No soy presidente de mi partido y aún no llevo 24 horas como candidato"

El candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes, al ser preguntado por si "se estrena" en su nueva etapa como futuro líder del PP con un pacto con Vox: "No, no. Se estrenan los castellanoleoneses".

Asimismo, en su primer acto de campaña en Valencia, menos de 24 horas después de ser proclamado como único candidato, Feijóo ha señalado que no cree en gobiernos pactados en despachos o con populistas o nacionalistas. En este sentido, ha precisado que quiere llegar a la Moncloa con "mayorías contundentes" y "ensanchar" la base de su partido, recuperando a los votantes que han perdido y están "decepcionados". "Tenemos la puertas abiertas para que vuelvan", ha prometido.

Feijóo ha avanzado que quiera convertir el PP en "garantía de gestión, estabilidad y mayorías", para lo que ha defendido su experiencia como presidente de Galicia, y que "vuelva a ser el partido más grande".

Tanto en su discurso en el mitin como en unas breves declaraciones posteriores ha cargado contra el PSOE y Unidas Podemos y ha rechazado que lleguen a gobernar los partidos que no ganan. "No creo en los gobiernos que se pactan en los despachos ni en un gobierno populista y nacionalista", ha afirmado sin mencionar en ningún momento a Vox ni al pacto en Castilla y León.

Preguntado por este acuerdo, Feijóo ha defendido que cree en los gobiernos que salen de forma "limpia" de las urnas y ha lamentado que actualmente no pasa ni en el estatal ni en los autonómicos y municipales, lo que ve como "una profunda crisis política".

Se ha propuesto así lograr gobiernos "sólidos", capaces de aplicar un programa, que ese programa pase por las urnas y ganar las elecciones. "Nunca he gobernado después de perder y nunca pienso que el objetivo es que no gobierne el que gana", ha apuntado, denunciando que va contra "los principios básicos de la democracia".

"No he capitulado de nada"

Y sobre la postura del PP europeo, preguntado por si ha capitulado después de que Pablo Casado mostrara este jueves en París su rechazo a pactar con la extrema derecha sin mencionar a Castilla y León, Feijóo ha subrayado: "Evidentemente, no he capitulado de nada, entre otras cosas porque no soy presidente de mi partido y aún no llevo 24 horas como candidato".

Pero ha señalado que el PPE aboga por la estabilidad institucional y porque los partidos de Estado puedan pactar entre sí, algo que ha criticado que en España no pasa porque "el PSOE no tiene ningún interés en mantenerse como partido de Estado y prueba de ello es que gobierna con partidos que ni siquiera creen en el Estado". "Por tanto, comprendo la decepción de mis colegas en el PP europeo", ha zanjado.

Durante su intervención en el acto, el candidato ha hecho hincapié en que se presenta con "responsabilidad, humildad y honestidad" y que está convencido de estar "preparado para gobernar". También ha defendido al PP como "casa común de los españoles" y un partido de gobierno y no "populista".

"No somos un partido de moda", ha dicho, y ha sostenido que han "sobrevivido" a presidentes entre los que ha citado a Fraga, Rajoy y Casado. Ha puesto en valor "la política que sale de la cabeza y no de las tripas" y ha rechazado crear "falsas ilusiones" o gobernar a base de eslóganes como "no dejar a nadie atrás".

En esta línea, ha garantizado que el PP será responsable y antepondrá el interés de España a su ideología, además de defender valores como la diversidad de España y el respeto tanto a la lengua común como a las cooficiales. Y como "autonomista", se ha preguntado que habría sido de la gestión de la pandemia sin los presidentes autonómicos.

Llama a los que votaron al PSOE y no a Sánchez

Para llegar a la Moncloa ha animado a lograr que vuelvan los que les votaron y dejaron de hacerlo o "han votado a otros y están decepcionados". "A los más constitucionales, liberales, reformistas, centristas, socialdemócratas y socialmoderados, a los que votaron al PSOE pero no están dispuestos a votar a un partido 'sanchista'", ha enumerado, y ha confiado en lograr mayorías "contundentes" como en Galicia o "aplastantes" como en la Comunitat Valenciana.

Pero hasta las elecciones ha advertido que el país afronta "el momento más complicado de la historia reciente", una situación "límite" que ha ligado a la economía. "Hay una nebulosa y una angustia que se palpa en la cara de la gente", ha ilustrado, y ha asegurado que "España espera que alguien la gestione" en lugar de "sestear con el dinero de los demás".

Dicho esto, ha insistido en que cree en la serenidad de la política, no en la "frivolidad", y que quiere dar "respuestas y certezas" a la gente. "Esto no va de 'tuits'", ha dicho, y ha reconocido que la campaña "no será fácil pero sí apasionante".

Al inicio de su mitin, que ha contado con otros 'populares' como el presidente del Comité Organizador del Congreso (COC), Esteban González Pons, o el líder del PP C-LM, Paco Núñez, Feijóo ha recordado a los afectados por la guerra de Ucrania y a los que perdieron la vida hace 18 años en el 11-M, sobre lo que ha reivindicado que "el PP siempre posiciona en contra de los actos del terror vengan de donde vengan". "Nunca lo aceptaremos", ha advertido.

En su intervención previa, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha animado a Feijóo a liderar "un cambio deseable y urgente" y ha celebrado que inicie el periplo en València "ante su próxima alcaldesa", Mª José Catalá, y "ante un partido unido y fuerte".

"Planeado en Santiago y culminado en la Moncloa. Si decides arrancar en Valencia con una 'mascletà', es imposible que salga mal", ha manifestado destacando los casi 8.000 avales aportados por el PPCV.