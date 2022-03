Dani Mori lanza un dardo al arbitraje con el tanto anulado: "Si hubiese sido en el otro área, seguramente hubiese sido gol"

Dani Mori, entrenador de Unionistas, ha abordado todo lo que ha ocurrido en Las Gaunas en la derrota de su equipo frente a la UD Logroñés por 2-1.

Valoración: "Hemos perdido merecidamente. El Logroñés ha sido mejor que nosotros de principio a fin y nosotros hoy no hemos estado en nuestra mejor versión. Queríamos ganar duelos, estar bien posicionados y ha vuelto a suceder que la primera va para dentro. Aridane nos ha ganado todas las acciones y hemos notado a Luis (Acosta) ahí. Unionistas no estuvo bien en esta primera parte y no enviábamos balones al área. El principal responsable en ese sentido siempre es el entrenador. En la segunda hemos dado un paso adelante para coger confianza en Las Gaunas contra un equipo que viene del fútbol profesional. Tendría que ver esa acción del gol de Pitu porque no lo comprendo. Nadie lo entiende. Igual luego me tengo que tragar mis palabras. Si hubiese sido en el otro área, seguramente hubiese sido gol. Un error garrafal nuestro provoca la expulsión de Mandi y luego vamos a la heroica. Asumimos que es la cuarta derrota consecutiva y estamos dolidos por la afición. No nos consuela nada y queremos revertir la situación. Tenemos ganas del partido con el Valladolid".