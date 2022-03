Consejos farmacéuticos para prevenir el glaucoma

Prevenir el glaucoma también está en nuestras manos. Estos son los consejos que nos brindan los farmacéuticos, coincidiendo con la celebración este 12 de marzo del día mundial de la enfermedad.

Revisar tanto la vista como la presión intraocular de manera periódica. Al menos cada 5 años a partir de los 40 y cada 2, a partir de los 65 años. También si a algún familiar se le diagnostica glaucoma.

No fumar.

Seguir una dieta rica en antioxidante y vitaminas, así como baja en grasas animales.

Controlar el estrés.

Practicar ejercicio físico moderado y regular.

Moderar el consumo de sustancias excitantes (por ejemplo, café).

Evitar los corticoides -incluyendo los tópicos- y los fármacos vasoconstrictores.

Cuidar la postura al dormir, con presión intraocular alta es recomendable elevar algunos centímetros la cabecera de la cama y evitar dormir boca abajo.

¿Cuándo acudir al médico?

Si sufre un cambio brusco en la visión

Si presenta dolor intenso, ojo rojo agudo, náuseas, vómitos y visión borrosa.

Si un familiar ha sido diagnosticado de glaucoma.

Si se le realiza un control de PIO en la óptica o en la farmacia y es elevado.

El glaucoma se estima que es la segunda causa de ceguera del mundo, afectando a más de 60 millones de personas en todo el planeta; y que, según países, entre el 50% y el 90% de las personas afectadas no está diagnosticada. Y es que el glaucoma no produce sintomatología hasta que se degrada un 40% del nervio óptico, aumentando el riesgo de ceguera si no se controla eficazmente, pues una vez que se ha perdido parte de la visión, esta es irreversible.