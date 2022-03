Un Salamanca en urgencias

Once inicial del Salamanca UDS en As Eiroas / Salamanca UDS

El Salamanca UDS se empeña cada año en disparar las consultas de sus aficionados al cardiólogo en la segunda vuelta de la competición. Los seguidores salmantinos sufren taquicardias e incluso verdaderos amagos de infarto cuando ven la clasificación, el calendario y los partidos. Ni siquiera el “doctor” María ha sido capaz de enderezar el rumbo y mejorar los tristes resultados y de paso, también los electrocardiogramas de los aficionados. El mayor problema no va a ser tanto coronario y si psiquiátrico para aguantar lo que viene si no cambia y mucho la situación.

No me gustó el partido en Segovia, pero al menos, sumaron un valioso punto. Lo de ayer en Galicia, dejando escapar un encuentro que tenías controlado, ha sido un verdadero jarro de agua fría. No entiendo la falta de puntería de Juancho, no ver a Uche de delantero, el bajón en defensa que ha penalizado al equipo -y más si lo comparamos con el nivel que había respecto a la primera vuelta- o los errores infantiles en la portería. Encima, algunos de los nuevos fichajes del mercado de invierno no están rindiendo al nivel que se esperaba y no tienes repuestos de garantía en el banquillo. Queda mucho que mejorar y trabajar a nivel deportivo.

Me alegra saber que Manuel Lovato y el resto de estamentos del club son asiduos lectores de Salamanca Rtv Al Día y que mis palabras pidiendo apoyo a la cantera surtieron efecto. Bromas y delirios personales aparte, se agradece ver cómo se han volcado el fin de semana pasado directivos, entrenador y jugadores del primer equipo con la base. Hay que reconocérselo. Pero la cantera necesita más cosas tangibles aparte del apoyo institucional que siempre será un chute de moral para los chicos y entrenadores canteranos.

Por si acaso es verdad que se toman en serio mis palabras, voy a seguir probando suerte, básicamente, por si suena la flauta, aunque sea con el equipo en 3ª RFEF. Las soluciones de este club pasan por invertir en gestión y no tanto en videomarcadores. Si el Salamanca no funciona, no es solo por lo que ocurre en el verde, que también, sino por las carencias y falta de planificación en la zona noble del estadio. No es posible que todos los años vivas situaciones similares.

Se necesita contratar gente del perfil de Natalia González del Guijuelo en oficinas y de Óscar Diez para la Secretaría técnica y la dirección deportiva. No es imposible y gente así, lo mismo te gestiona un patrocinador o una ayuda económica, que te hace un seguimiento de un jugador y el análisis del rival por poner un ejemplo. Además, siempre están al pie del cañón. Y lo mejor, a precio low cost para lo que realmente valen y merecen. Por cierto, no sé si llegaran los videomarcadores, pero hay otras prioridades más básicas y urgentes en el Helmántico, empezando por modernizar los vestuarios, reforzar la estructura, mejorar las maltrechas cabinas de prensa, una limpieza a fondo y un largo, etc. Si Lovato quiere un buen negocio con el estadio, que apueste por recuperar el proyecto del anillo comercial con hotel, tiendas y zona de ocio que diseño Enrique Tristán siendo arquitecto y consejero del club y que Juanjo Pascual presentó en 2008 al Ayuntamiento de Villares sin éxito. Sería una oportunidad de inversión y empleo para la localidad del alfoz, además de un sueño para cualquier salmantino que le guste combinar ocio y deporte.

El domingo frente al Coruxo toca nueva analítica de nuestro paciente. Esperamos que los doctores de la carretera de Zamora encuentren la solución, le ponga tratamiento y salven a un paciente en estado muy grave.