Dani Mori: "Las victorias van a volver a llegar"

Dani Mori, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del importante choque en Las Gaunas de este viernes.

Convocatoria: "Entran todos menos el sancionado Acosta".

Tres derrotas seguidas: "El equipo está acostumbrado a no perder y siempre hemos mostrado fiabilidad a nivel de resultados. Hemos tenido cierta ansiedad en el último partido. Intentamos trabajar y estar tranquilos porque las victorias volverán".

Ánimo: "El futbolista hace autocrítica y más después los 26 centros al área que pusimos. El equipo es reconocible. Las victorias van a volver a llegar".

Se aleja playoff: "Todos los partidos son especiales y no nos salimos del partido a partido. Eso nos llevará a terminar la competición más arriba o abajo".

UD Logroñés: "Es un equipo que viene del fútbol profesional y con grandísimos futbolistas. Tienen mucha velocidad arriba y con buena estructura. Podemos sacar los tres puntos allí".

Alarmismo: "Ni lo entiendo ni lo dejo de entender. No me paro mucho a pensar en ello. Espero que sigamos siendo reconocibles. Somos un equipo agresivo, que trabaja y habrá momentos peores o mejores. No he engañado a absolutamente a nadie. Hay opiniones y esto es fútbol. Nos debemos a Unionistas y vaciarnos. Tengo que sacarle el máximo rendimiento a los jugadores. Todo es respetable y no salirme de mi línea. Si escuchas a todo el mundo, daríamos tumbos".

Sin gol ahora mismo: "Hemos tenido ocasiones muy claras. Hablamos con los jugadores y queremos rematar más siendo agresivos. Si no conseguimos meter tantos goles, vamos a estar sólidos y fuertes. No puedo garantizar que vayamos a ganar, pero si a partirnos el alma".

Incertidumbre por los derechos televisivos: "Mi mente está en Unionistas. En la derrota trabajas mucho más. Hay que confiar en los que están al mando en cada puesto de trabajo. He estado muy centrado en seguir trabajando".