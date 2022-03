El Salamanca UDS se vuelve con la cara partida de As Eiroas al perder un punto casi al final (2-1)

El Salamanca UDS se ha vuelto con la cara partida de As Eiroas al perder un punto casi al final (2-1), por lo que no ha conseguido rascar nada de los partidos aplazados en los que tantísima fe se tenía. Por su parte, Ribeiro se ha inventado un gol escandaloso para poner por delante a los suyos, pero Agulló y Carlos le han dado la vuelta al marcador para que los de Lovato y compañía hayan sentido en sus carnes que la permanencia en Segunda RFEF está cada vez más difícil.

Además, el once ha contado con cambios respecto al último que ha utilizado María Hernández. Por ello, las novedades se han visto con Manu Moreno cubriendo el hueco del lesionado Menéndez, con Gustavo Carmona arrebatando el puesto de extremo derecho a Uche y con Mikel Bueno recuperando la titularidad a costa de sentar a Manín. Lo demás, todo exactamente igual con Murua repitiendo en el carril derecho de la zaga y con Mike Cordero y Willy como suplentes por primera vez.

Con todo ello, el partido ha arrancado con un cuadro visitante que ha salido a morder a su rival con una presión alta gracias al 4-4-2. De hecho, Canedo ha tenido que intervenir a los pocos minutos de que Aranda Bujedo haya hecho sonar su silbato gracias a un tiro de Benito con el exterior. Sin embargo, en el otro área, Kristian ha cortado varias llegadas peligrosas de los locales al estar bien posicionado en la zaga y los blanquinegros han contado con una triple ocasión casi seguida de la mano de Benito, de nuevo, Arencibia y Murua, aunque ninguno ha estado acertado de cara a puerta.

De este modo, los del Helmántico han dominado a su rival hasta que José Luis Lemos, entrenador del 'Bergan', ha realizado varias correciones que han provocado que los suyos tomasen el peso de la contienda. Así, Boedo ha visto cómo el línea le ha anulado un gol por fuera de juego y Remeseiro se ha topado con una enorme parada de Benítez antes de que un ex como Hugo Díaz viese la amarilla al filo del descanso. De más a menos han ido los de la carretera de Zamora en el primer tiempo.

Y, tras el paso por los vestuarios, el Salamanca UDS ha sido rescatado por su pichichi, por su héroe, por su querido Ibán Ribeiro. El vasco se ha sacado un as bajo la manga con uno de los tantos del año tras un voleón espectacular a la escuadra de Canedo. Imparable. Obra de arte. 0-1 y sexta diana suya del campeonato liguero al minuto de empezar el segundo acto. Después de eso, Kristian ha dado el susto al quedar tendido el césped artificial y necesitar asistencia médica, pero, afortunadamente, ha podido seguir.

Vaia golazo acaba de marcar Ibán Ribeiro para a UDS (? 47')@BerganFC 0:1 @SalamancaCFUDS ? Ribeiro leva 6 dos 12 goles da UDS esta temporada En directo https://t.co/Sn9wevF8ZV pic.twitter.com/Ugct5PsXfp — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) March 9, 2022

Los del Estadio Helmántico se las prometían muy felices, pero Agulló tenía otros planes al colocar el 1-1 pasada la hora de batalla en As Eiroas al rematar a la perfección un buen balón parado. No obstante, los de María Hernández no le han perdido la cara al enfrentamiento y han buscado volver a ponerse por delante. Mientras, el entrenador ha querido reforzar la medular al ver que los suyos sufrían por dentro con Liam. Entre tanto, Manín ha reemplazado a Mikel Bueno. Más tarde, Juancho ha fallado una ocasió a puerta vacía y luego Uche le ha sustituido, al igual que Fer Romero a 'Gus'.

A pesar de todo lo anterior, si algo puede salir mal, siempre saldrá mal si eres el Salamanca UDS. En el 88', cantada de Benítez al no despejar bien un tiro desde fuera y dejarle el 2-1 en bandeja a un Carlos que no ha fallado de cabeza. Y sin Arencibia para el Coruxo por sanción. La salvación, en chino, árabe y todos los idiomas que ustedes quieran. Desastroso.

FICHA TÉCNICA

Bergantiños: Canedo; Parga (Carlos, min. 55), Agulló, Concheiro (Uzal, min. 55), Cano; Remeseiro, Hugo Díaz, Boedo (Estramil, min. 84), Christian; Yelco (Aarón, min. 89) y Brais.

Salamanca UDS: Benítez; Murua, Kristian, Arencibia, Manu Moreno; Gustavo (Fer Romero, min. 84), Amaro, Benito, Ribeiro (Liam, min. 74); Juancho (Uche, min. 82) y Mikel Bueno (Manín, min. 74).

GOLES: 0-1, min. 46: Ribeiro. 1-1, min. 61: Agulló. 2-1, min. 89: Carlos.

ÁRBITRO: Alberto Aranda Bujedo (colegio cántabro). Amarillas a Hugo Díaz, Carlos; Fer Romero, Murua y Arencibia.

ESTADIO: As Eiroas.