Críticas de IU por la subvención de 20.000 euros a la Cofradía de la iglesia de la Vera Cruz

Izquierda Unida no ve oportuno dar 20.000€ a la Cofradía de la iglesia de la Vera Cruz. Esta formación dejó claro en el Consejo de Administración de la Sociedad de Turismo que la justificación del convenio no es adecuada, ni suficiente como para volver a destinar dinero público a una entidad privada. "No se establecen las prioridades que el edificio necesita para seguirse manteniendo, si realmente lo que se pretende es ayudar a fomentar la conservación del patrimonio, en primer lugar habría que reconocer las necesidades para poder establecer un convenio", argumetnan.

Izquierda Unida considera que si hay que apoyar a este BIC sería más prioritario destinar el dinero al arreglo de las cubiertas, "ya que hace mucho tiempo que no se limpian, así como el sistema de canalones y bajantes. Se puede observar que cuando cae el agua sobre la fachada se producen daños y desperfectos en el edificio ".

En comparación con el convenio firmado el año anterior, se pasa de una aportación de 15.000€, al cual la formación de izquierdas también se opuso por las mismas razones, a recibir 20.000 € en el año 2022. IU recuerda que "el convenio presentado por el concejal, se justifica casi en exclusiva para que la capilla de Vera Cruz tenga un mayor horario de apertura al público y para la limpieza interior".

Además, añade que "la Capilla de la Vera Cruz es un Bien de Interés Cultural desde 1983, por lo que por Ley tiene la obligación de tener un horario de visitas públicas, se entiende que no es necesario que un convenio se justifique con el pretexto de obtener más o menos visitas, al entender que ya están obligados a ello. La apertura no puede suponer un exceso de gasto y seguramente la cofradía tiene otras formas de poder recaudar, como donativos o incluso estableciendo una tarifa por las visitas".

El Ayuntamiento anuncia la ampliación de horarios de visitas a la iglesia de la Vera Cruz

La iglesia de la Vera Cruz de Salamanca seguirá formando parte de la oferta turística de la ciudad con una mayor programación que beneficiará a los vecinos así como a los turistas que visiten la capital. Todo ello, gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Sociedad de Turismo, que dirige el concejal Fernando Castaño, y la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen. Además de ampliar la apertura de este espacio al público, está previsto que este mismo año se ejecuten actuaciones para mejorar la iluminación artística del templo así como su accesibilidad, entre otras.

En virtud de este convenio, Turismo de Salamanca aporta a la Ilustre Cofradía de la Vera Cruz la cantidad de 20.000 euros para 2022 que se destinarán a cubrir las necesidades derivadas de la atención al visitante, tales como gastos de personal, la edición de materiales promocionales, el apoyo en la creación de soportes expositivos o la restauración de los existentes con el fin de mejorar la presentación del interior de la iglesia, su comunicación exterior para su dinamización y promoción turística y cuantas programaciones se convoquen por la Cofradía para la atracción del público visitante y la difusión de la apertura de la iglesia.

Este año 2022 el templo aumentará las horas de apertura al público con motivo de la celebración del IV Centenario de la talla de la Inmaculada Concepción de Gregorio Fernández y la exposición Vera Cruz Universal, entre los días 22 de abril al 18 de junio de 2022. En concreto, durante estas fechas el horario de visita se incrementará de martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

El resto del año, el horario de visitas será todos los viernes de 17:00 a 20:00 horas; los sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

La iglesia de la Vera Cruz se incorporó a las visitas turísticas de la ciudad, -abriendo al público en fin de semana-, en octubre de 2019 con la primera firma de este convenio. Además de las visitas turísticas gratuitas, el acuerdo con la cofradía incluye la organización conciertos, conferencias o exposiciones que impulsan la visita turística y cultural a la iglesia.