Las entidades bancarias de Santa Marta dan cuenta de las medidas para mejorar la atención a los mayores y personas vulnerables

El Alcalde de Santa Marta, David Mingo, y la concejala de Economía y Hacienda, Chabela de la Torre, han mantenido una reunión con los responsables de tres entidades bancarias ubicadas en el municipio, para conocer de primera mano las medidas que se implantarán para facilitar el servicio a mayores y personas vulnerables. El objetivo es que los responsables municipales estén en todo momento al corriente de los cambios, para poder trasladar a sus vecinos cuáles serán las ventajas de las que a partir de ahora podrán disponer en sus respectivas oficinas.

En concreto, el encuentro se ha producido con los responsables de tres entidades que operan en Santa Marta: el Banco Santander, Caja Laboral y Unicaja, que han puesto sobre la mesa las iniciativas que se han puesto o se pondrán en marcha durante las próximas semanas para solventar sobre todo las dificultades que algunos segmentos de la población tienen ante la digitalización de la banca.

“Se trata de entidades privadas, por lo que nuestro campo de actuación está totalmente limitado. Pero lo que sí podemos hacer es interesarnos por los avances que se van dan dando en la banca, sobre todo en lo que se refiere a la brecha digital que afecta a colectivos muy específicos. El contacto directo del Ayuntamiento con los bancos nos permitirá tener a los vecinos al corriente de todas las medidas, informarles de los cambios a su debido tiempo y aprovechar todas las ventajas que se irán poniendo a su disposición”, explicó el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

Los responsables del Banco Santander han trasladado al alcalde que desde el 14 de febrero en sus oficinas ya han ampliado el horario de atención que ahora se extiende desde las 8:30 hasta las 14:00 horas. Además, se va a reforzar la atención personalizada y el acompañamiento operativo a los colectivos de mayores y vulnerables gracias a la creación de una nueva figura, el Embajador Senior. También se asegura una atención preferente y más rápida a estos colectivos y la organización de jornadas de formación en capacidades digitales, una medida para la que es necesaria la colaboración del Ayuntamiento de Santa Marta, que ya ha puesto a disposición de la entidad bancaria las instalaciones municipales.

Las oficinas de Caja Laboral también han ampliado su horario de atención de 8:30 a 14:00 horas y han trasladado al Ayuntamiento que continuarán con su política de buenas prácticas, según la cual no dejan a las personas mayores o vulnerables que vayan solas a los cajeros. Además la entidad bancaria asegura que no obliga a los usuarios a utilizar la banca on line pero, en caso de que quieran hacerlo, la propia entidad les enseña el funcionamiento.

Unicaja por su parte también ampliará el horario para realizar ingresos hasta las 14:00 horas, aunque todavía no lo ha instaurado. Los responsables de la entidad remarcaron ante el alcalde la existencia de Edufinet, un proyecto que Unicaja puso en marcha hace más de una década para servir de herramienta a los usuarios proporcionándoles una guía clara sobre el sistema financiero y sus productos. A través de esta plataforma, la entidad hará especial hincapié en las personas mayores y vulnerables.