Feijóo pide al PSOE "responsabilidad" para que Mañueco gobierne en solitario y rechaza que Vox presida las Cortes de CyL

El presidente de Galicia y ya oficialmente candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy al PSOE que favorezca la investidura del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, rechazando que para ello el PP tenga que romper con Vox en otras regiones. Además, ha dejado claro que es el PP y no Vox quien debe presidir las Cortes en Castilla y León porque ha ganado.

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PP en la madrileña calle de Génova después de presentar su candidatura a presidir el PP respaldada por 55.000 avales.

Al ser preguntado por los posibles pactos del PP en Castilla y León para lograr la investidura de Mañueco, Feijóo ha dejado claro que dado que éste es el único procurador del Parlamento regional con posibilidades para presidir la CCAA por decisión de los electores, pedía al PSOE que facilitara su investidura si no quiere la repetición de las elecciones.

En este sentido, ha precisado que dado que no hay otra fórmula alternativa después de los resultados que arrojaron las elecciones del 13 de febrero, Mañueco tiene la libertad y la responsabilidad de darle estabilidad a la Junta de Castilla y León.

Pero ha argumentado que también los procuradores tienen una responsabilidad en un momento de extraordinaria dificultad para España en buscar una fórmula para la investidura. Por ello, ha dicho que el PP hablará con todos los grupos de la Cámara empezando por el PSOE, que es el de mayor representación tras el PP.

Pide "reponsabilidad" al PSOE

Y los socialistas, ha añadido, tienen la "responsabilidad y la oportunidad" de favorecer que gobierne la lista más votada. Según ha dicho, eso tranquilizaría y facultaría ya un Gobierno expedito en las próximas horas.

Pero si por el contrario, ha añadido, el PSOE "insiste y persiste" en bloquear la investidura de Mañueco y que "haya elecciones anticipadas" entonces se abre un escenario que nadie puede interpretar mejor que el señor Mañueco.

Por lo tanto, ha mostrado su esperanza de que el PSOE de Castilla y León sea lo suficientemente responsable como para no poner en cuestión la gobernabilidasd de la Junta y, en el caso de que no sea así, y "boicotee" la constitución del nuevo Gobierno, espera que Mañueco acierte en el ejercicio de sus responsabilidades.

Eso sí, ha dejado claro que esta petición al PSOE para que facilite la investidura del candidato popular en Castilla y León no debe estar vinculada a que el PP rompa sus acuerdos con Vox en otras CCAA.

En este sentido, ha dejado claro que lecciones sobre pactos del PSOE de antes de Zapatero "ni una" y menos, ha añadido, desde que gobierna Pedro Sánchez.

Ha recordado los acuerdos del PSOE con partidos independentistas y popoulistas, mencionando incluso a Bildu. Por ello, ha advertido que si de lo que se trata es de romper alianzas con partidos independentistas o populistas, lo primero que tiene que hacer Sánchez es romper su Gobierno. En su opinión, sería una "conversación interesante" hablar de no pactar con este tipo de partidos.

En cuanto a si Vox debería o no presidir las Cortes de Castilla y León como ha pedido el partido de Abascal, Feijóo ha dejado claro que, aunque él no participa de esas conversaciones, entiende que si ganó el PP con el triple de diputados que Vox, "parece razonable" que sea el PP el que presida la Cámara. "Es lo que han querido los votantes", ha exclamado y ha añadido que no suele ser habitual que la presida uno de los partidos que ha tenido menor representación.