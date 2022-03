Edu Cortina deja atrás su proceso gripal y es uno más del grupo en Unionistas

El centrocampista no estuvo en la sesión anterior al no encontrarse en óptimas condiciones para vestirse de corto

Edu Cortina ha dejado atrás su proceso gripal y ya es uno más del grupo en Unionistas. El centrocampista no estuvo en la sesión anterior al no encontrarse en óptimas condiciones para vestirse de corto, aunque se ha reincorporado al grupo de buen grado con la idea de poder tener minutos en Las Gaunas frente a la UD Logroñés.

De este modo, todos los futbolistas han estado disponibles para un Dani Mori que el jueves comparecerá en rueda de prensa ante los medios de comunicación, dado que el próximo duelo liguero, clave para comprobar si los charros pueden agarrar el playoff, se celebrará el viernes a las 21:00 horas.