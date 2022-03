Espina: "No comparto el alarmismo. Este equipo se merece que se confíe en nosotros"

Pablo Espina, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que toca todos los temas de actualidad de un equipo que atraviesa por su peor momento de la temporada.

Peor racha del curso: "Dentro de lo malo de una racha de tres partidos seguidos perdiendo, el equipo está con ánimo y ganas del partido de este viernes para cambiar la racha y volver a la victoria".

Qué ha faltado en los últimos partidos: "No creo que haya habido grandes cambios, pero los resultados se decantan por detalles. Es verdad que en Vigo encajamos tres goles en la primera parte y fue extraño, aunque el contrario también acierta y hay que seguir trabajando. El equipo no ha perdido la esencia de lo que somos".

Decepción entre la gente: "No comparto el alarmismo. Creo que hay que tener tranquilidad y todos los equipos tienen rachas malas, incluso el Dépor o el Racing han pasado por ellas y ahora toca mantener la calma para seguir peleando. Este equipo se merece que se confíe en nosotros".

Semana rara con partido el viernes: "Cambia un poco la distribución de la semana y la gente que jugó más minutos tiene menos tiempo de recuperar. Nos adaptamos y no habrá gran problema. Vamos con ganas a un campo muy bonito y contra un equipo que también tuvo su racha mala, pero ahora está bien. Será un buen partido".

Necesidad de ganar para no descolgarse: "Queremos ganar para cerrar la racha de derrotas. El tema de buscar el objetivo final a estas alturas... aún es pronto. Cuando queden cinco jornadas de Liga ya podremos decir las cosas más claras".

Renovación: "No lo sé. A día de hoy, yo creo que es pronto para hablar de esos temas. Tenemos que estar centrados en el partido del viernes y luego ya se verá todo a final de temporada".

Su falta de gol en las últimas jornadas: "La verdad que con el tema de los goles no me he obsesionado nunca en mi vida. No fui un '9' nato, aunque me fui acercando a ello y sé que soy capaz de hacerlo. Ahora estoy entrando más desde el banquillo y yo trabajo para llegar al área y hacer goles. A mí lo que más me obsesiona e importa es que el equipo gane".

Lío con los derechos televisivos: "Estoy al tanto de los titulares de la noticia de que puede haber problemas con Footters y estamos en esa línea de incertidumbre desde que empezó la pandemia. Creo que la Federación lo está intentando arreglar, pero todos pensábamos que la categoría iba a ser algo más profesional. También hay que tratar de que cosas como las del Extremadura no pasen".