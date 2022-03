Salamanca se vuelca con M4RÍA: los ánimos de Unionistas, el Guijuelo, Mori y otras caras conocidas

La pequeña está a la espera de volver a ser operada, pero el mundo del deporte charro no ha querido dejarla sola y le ha mostrado su cariño una vez más

El mundo del deporte charro siempre se ha volcado con M4RÍA, 'la Princesa Guerrera Futbolera', nombre de guerra que se le ha puesto por su valentía, pero en la presente ocasión no ha sido distinto. La pequeña ha sufrido por tercera vez en su vida el Sarcoma de Ewing y se encuentra a la espera de ser operada para superar la grave enfermedad lo antes posible.

Por ello, las muestras de cariño y apoyo hacia su figura han sido más que numerosas. De hecho, Unionistas es uno de los clubes que más se ha volcado con ella, ya que Dani Mori le envió, a través de una rueda de prensa, un precioso mensaje con el no pudo evitar emocionarse: "Sabemos que va a jugar un partido muy importante en su vida y nos tiene a todos los unionistas con ella. Le vamos a dedicar muchas victorias", dijo el técnico.

Todo el unionismo está con la pequeña María y hoy nuestro entrenador la ha tenido muy presente con unas emotivas palabras. ? "Vamos a dedicarle muchas más victorias. Mucho ánimo a ella y a su familia, todo va a salir bien". pic.twitter.com/PpJiKbcwUw — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) February 25, 2022

Tras ello, el club blanquinegro invitó a la pequeña a viajar a Vigo para que saliera a posar para la foto del once inicial con los jugadores en el choque contra el filial del Celta, algo que la niña recordará para siempre al sentirse como una más. Dicho hecho también lo hizo un Guijuelo que saltó al césped junto a su persona con camisetas en las que se leía un 'Fuerza, M4RÍA'. Además, todo el plantel le firmó una de recuerdo.

Sin embargo, otros rostros reconocidos del panorama local como Sergio Mata, exentrenador y actual comentarista, Diego Hernández, ex de Unionistas, o Lauris Rodríguez y Carmen Álvarez, que actualmente militan en el Atlético de Madrid, no se han quedado atrás. Por no hablar de entidades como el Salamanca FF, el Ribert Femenino o un mítico como Mackay, portero del Dépor. La ciudad está con M4RÍA, ahora le toca meter otro gol a Ewing.