Las rupturas matrimoniales superan las 500 en Salamanca durante el último año

Más de medio millar de matrimonios se rompieron durante el último año en Salamanca. En concreto, las demandas de disolución matrimonial presentadas durante 2021 sumaron un total de 530 -un dato que supone 53 más que el año anterior, si bien hay que reseñar que 2020 fue un año marcado por la pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad-.

Ateniendo a los distintos tipos de demanda, en la mayoría de los casos, las rupturas matrimoniales en Salamanca terminaron en divorcio. El año pasado no se registró ninguna nulidad matrimonial, mientras que las demandas de divorcio (tanto consensuados como no consensuados) ascendieron a 498. Por su parte, las demandas de separación (tanto consensuada como no consensuada) fueron 32, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística y publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CCPJ).

Salamanca es una de las provincias de Castilla y León en las que más demandas de divorcio y separación se registraron durante 2021, aunque la cifra está lejos de Valladolid (966). Le siguen León (768) y Burgos (559). Por su parte, en Ávila se registraron 225 demandas de disolución matrimonial, en Palencia 228, en Segovia 236, en Soria 116, y en Zamora 241.

A nivel nacional se registraron 97.499 demandas de disolución matrimonial durante 2021, lo que supone un aumento del 2,5% con respecto al ejercicio anterior. Atendiendo a los distintos tipos de demanda, el año pasado disminuyeron las nulidades y las demandas de separación (tanto consensuada como no consensuada), al tiempo que se incrementaron las demandas de divorcio. Durante el mismo periodo, se presentaron 70 demandas de nulidad, frente a las 78 de 2020.