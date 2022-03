María, sobre los fichajes: "Se ha hablado por encima y en principio no habrá nada"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha analizado el partido de su equipo en As Eiroas ante el Bergantiños delante de los medios de comunicación en el Estadio Helmántico.

Tres puntos más o no: "Son tres puntos. Tenemos la posibilidad de sumar tres, uno o ninguno, algo que nuestros rivales no pueden hacer".

Ambiente: "Estamos bien. Somos conscientes de lo que nos jugamos allí arriba".

Intimidan los rivales: "Me intimida solo el siguiente rival. Da igual que estén arriba o abajo. Iremos a ganar".

Salida complicada: "Tengo a algún ex allí de mi etapa gallega, pero no me vale que sea el campo sintético o que vaya llover. Da igual. No son excusas".

Motivación de cuatro puntos: "Miro los resultados dos horas después de acabar y tenemos la ventaja de jugar entre semana para poder sumar".

Que vaya a por el rival: "Sí, mañana y el resto de la Liga. El punto sirve".

Lesionados: "Van todos. Tienen molestias Télles y Menéndez. Sube Willy. No soy médico ni fisio, pero veremos cómo van. Me fío de los jugadores. Ya veremos lo de Menéndez si llega al domingo".

Fichajes: "Cuando me ofrecieron el equipo, quejas cero. Si cojo el reto, lo cojo. Se ha hablado por encima y en principio no habrá nada".