La Mesa de cereal frena las cotizaciones y la especulación

Polémica Mesa de cereal tras que se decidiese no cotizar ante la situación de especulación que se está produciendo con motivo de la guerra en Ucrania. Por otro lado, el vacuno sigue al alza, tanto en sacrificio como para vida, como también subieron lechazos y corderos, y el porcino blanco.

El presidente de la Mesa de Cereal, el diputado de Turismo, Javier García Hidalgo, decidió este lunes frenar la cotización y así la especulación de precios que comenzaba la semana pasada ante las posibles consecuencias que arrastre la guerra en Ucrania, pero que de momento no se están dando más que de una manera artificial. La decisión de que no cotizara ninguna de las categorías, incluida la paja, venía después del empate que se daba en la votación entre agricultores y distribuidores, por lo que no gustó demasiado a los primeros al quedarse “sin precio de referencia”, defendían.

En el mercado de ganado se registraban 2.183 cabezas de las que 2.046 eran para vida. La subida del pienso y la falta de agua en el campo frenaba también una subida mayor en el cebo para evitar lo que pueda venir después, por lo que el incremento de precios en los animales para vida era prudente, 0,02 €/K. para los machos, también los terneros del país, y 0,01 €/K. para las hembras. De este modo, el precio de referencia de los machos se queda en 579 euros por 358 los terneros del país y 551 euros las hembras.

En cuanto al sacrificio, los machos de menos de 12 meses, añojos, erales, novillos y toros subían 0,09 €/K. por 0,07 las hembras de menos de 12 meses y terneras, y 0,06 €/K. las vacas.

En la Mesa de ovino volvían a cotizar al alza lechazos y corderos, de nuevo todas las categorías 0,05 €/K.

También en la Mesa de porcino se daban nuevas subidas para el blanco, 0,06 €/K. para las categorías Selecto y Normal, mientras que el Graso subía 0,03 €/K. y las cerdas 0,05 €/K. Por su parte, los lechones suben 3,00 €/U. y se ponen a 51 euros, mientras los tostones suben 2,00 €/U. en las dos categorías. En ibérico, el Cebo de Campo y el Cebo repetían cotizaciones, no así los tostones aunque de manera desigual por tamaño, los pequeños subían 1,00 €/U. mientras que los más grandes bajaban -2.00 €/U.

En la Mesa de despiece suben 0,20 €/K. las partes nobles, presa secreto y pluma de lomo, mientras que abanico, lagarto y tapilla subían 0,10 €/K. Por último, el tocino de lomo bajaba -0,03 €/K.