Ribeiro, sobre su futuro: "Ahora estoy centrado en salvar al equipo"

Ibán Ribeiro, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para llevar a cabo una entrevista en la que el pichichi ha hablado de diferentes temas de actualidad.

Semana con doble partido tras la Segoviana: "Puntuar fuera de casa siempre es difícil. Ahora tenemos por delante una semana muy importante con dos partidos".

Cómo van las piernas: "Siempre se nota lo de jugar entre semana, pero tenemos profesionales que se encargan de que estemos lo mejor posible".

Le ha dado muchos puntos al Salamanca UDS: "Yo soy un jugador más e intento hacerlo lo mejor posible dentro del campo".

Se ha hecho un fijo con María y con Calderón no lo era: "Tampoco me veo un fijo ahora. En el fútbol todo cambia muy rápido, aunque ahora sí que estoy teniendo más minutos y he podido ayudar con goles".

Dos años de contrato y su futuro: "Ahora estoy centrado en salvar al equipo".

Le han llamado otros clubes: "Sinceramente, no lo sé".