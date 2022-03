El Salamanca UDS se queda en cuadro en su vuelta al trabajo con dos lesionados y un 'frenazo'

El Salamanca UDS se ha quedado en cuadro en su vuelta al trabajo con dos lesionados y un tocado. Así, Menéndez se ha unido a Télles en el apartado de bajas y habrá que esperar a conocer su evolución con el parte médico del club, dado que el lateral no ha saltado al Tori y el mexicano casi no ha estado en él. Mientras, Juancho ha sido 'frenado' por un miembro del cuerpo técnico, Manolín, para que no forzase y tuviera un problema más grave.

De este modo, María ha contado con pocos efectivos para poder llevar a cabo la primera práctica de una semana muy importante con dos choques frente al Bergantiños y el Coruxo, aunque Willy ha subido una vez más desde el filial para completar la jornada. Por su parte, los titulares han parado muy poco por el césped al realizar únicamente los ejercicios de calentamientos y carrera continúa antes de irse al gimnasio.

Entre tanto, los suplentes, entre los que estaba un Benítez que le ha ganado la partida a Salcedo bajo palos, han realizado los clásicos partidos en espacios reducidos en los que el entrenador charro les ha incidido en que marcasen goles mientras les corregía sus errores.