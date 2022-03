El aceite de girasol queda 'arrasado' en las estanterías de Peñaranda, mientras algunos supermercados comienzan a limitar las botellas por cliente

La situación que está generando el conflicto bélico en Ucrania y su impacto en los mercados internacionales comienza a notarse a pie de calle y entre las familias, quienes ya este lunes han comenzado a notar la falta de algunos productos esenciales en los comercios de Peñaranda.

Una situación, que tiene como principal protagonista al aceite de girasol, que en la práctica totalidad de los supermercados de la ciudad ha sido “arrasado” durante el comienzo de la semana, generando imágenes de estanterías vacías y la continua pregunta de los usuarios, quienes buscaban el poder hacerse con este producto codiciado.

Con todo el stock acabado en casi el 100% de los establecimientos, su personal no confía en que pueda ser repuesto a lo largo de los próximos días, algo que no saben con certeza, ya que la disponibilidad de esta variedad de aceite es muy escasa, ya que Ucrania es su principal productor mundial. “Por el momento no nos van a servir más, aunque debido a la inestabilidad de la situación, nadie puede asegurar que esto cambie, ojala sea así y tengamos” aseguran algunos trabajadores de supermercados locales, mientras que otros, además de insistir en esta situación, piden a la población que no hagan “compras compulsivas” para evitar mayores problemas de abastecimiento.

Pero además de las estanterías que lucen solo con la etiqueta del precio, algunos establecimientos que aún disponen de el ya han iniciado la limitación de botellas por cliente, para evitar problemas de desabastecimiento que puedan acabar de manera temporal con la venta de este aceite, uno de los más usados hoy, mientras comienzan a plantearse alternativas como el de colza o de palma.