Tudanca insta a Feijóo a "frenar el pacto" de Mañueco con Vox, aunque teme que el nuevo PP se parezca al viejo

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, insta al presidente gallego y candidato a ocupar la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "frene" el pacto del presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con Vox. Así lo ha afirmado a su llegada a la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, donde hoy se reúne el Comité Federal del partido para analizar la situación que se abre con la guerra de Putin contra Ucrania.

Tudanca ha asegurado que en su región va a pasar "lamentablemente lo previsible" y es que el PP acabe pactando con Vox como lleva diciendo "desde el primer día". Sin embargo, asegura que la responsabilidad del PSOE es hacer todo lo posible para que la "extrema derecha" no entre en el Gobierno de Castilla y León. En este sentido, defiende la posición del PSOE para que siga habiendo una "alternativa fuerte" en la región frente a "una derecha antaño moderada y que ahora ha caído en brazos de la extrema derecha y que es capaz de hacer cualquier cosa para seguir en el poder".

Pero cree que el PP que salga del Congreso extraordinario de los días 1 y 2 de abril "se va a parecer tantísimo al viejo que va a ser prácticamente igual en todo", aunque admite que "quizás" los populares cuenten con una "cara más amable".

Por ello, ha querido apelar al señor Feijóo porque, ha afirmado, tiene una oportunidad de demostrar que "sí, que es verdad que quiere hacer cosas diferentes en el PP y de frenar el pacto que el señor Mañueco tiene y piensa hacer con la extrema derecha".

Tudanca se muestra dispuesto a volver a hablar con Mañueco e insiste en que la única condición que pone es que éste pacte un "cordón sanitario frente a la extrema derecha".

Sin embargo, se muestra convencido de que el presidente de CyL no tiene ninguna intención. No obstante, ha recalcado que no va a conseguir que el PSOE deje de denunciar la corrupción del PP.