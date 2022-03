Combate nulo entre el Salamanca UDS y la Segoviana en La Albuera (0-0). Los charros han jugado un largo añadido con uno más por la expulsión de Adeva tras agredir a Benítez, pero han terminado dando por bueno el empate. Así, los de la carretera de Zamora se han colocado a la misma distancia del playout que de la salvación directa: cuatro puntos. Ahora, el objetivo es el de dar la campanada contra el Bergantiños entre semana para no ahogarse en el fango de su grupo de Segunda RFEF.

En la alineación, María ha dejado un par de sorpresas. La más significativa ha sido la entrada de Murua en el lateral derecho en lugar de Gustavo, mientras que Arencibia ha pasado a actuar como central junto a Kristian. Entre tanto, el centro campo y las bandas han quedado para Amaro, Benito, Uche y Riberio, pero la dupla de ataque ha estado formada por Juancho y un Manín que ha sido premiado tras marcarle al Llanera el pasado fin de semana. Mikel Bueno se ha quedado al banquillo.

El partido se ha caracterizado por ser bastante espeso, dado que ninguno de los dos conjuntos ha conseguido imponer su ley sobre el terreno de juego. Sin embargo, Manín ha podido adelantar a los visitantes si no hubiese fallado su vaselina en el mano a mano con Carmona. Bastante después, Juancho se ha encontrado también con el portero al sacarse de la manga un chut muy poderoso desde fuera del área. Tras ello, una doble ocasión de Adeva y el charro Javi Borrego le ha metido en el cuerpo a Benítez antes de que se produjera una trifulca y Menéndez se lesionase al filo del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, María ha cambiado al tocado por Manu Moreno. Pese a ello, el Salamanca UDS no ha mejorado y ni diez minutos ha tardado el técnico en retirar a Uche para poner a Gustavo. Ni con esas ha cambiado el guión de una contienda en la que los visitantes se han protegido en el medio campo con la entrada de Liam para evitar encajar, aunque sin perder de vista el arco contrario buscando a Mikel Bueno con centros al retirar a Manín y Ribeiro del maltrecho césped.

Con los nervios a flor de piel al ver que el pitido final se aproximaba, Manu Moreno ha derribado a un atacante blaugrana dentro del área y se ha pedido penalti. Afortunadamente, el colegiado no lo ha apreciado así y los del Helmántico han librado la bala. Además, en una acción completamente aislada, Juancho ha perdonado a la 'Sego' al no estar rápido a la hora de chutar, por lo que un zaguero le ha encimado. Un hecho que le habría sido muy caro si el línea no llega a anular justo después un tanto a los de La Albuera. Por otro lado, una ida de olla de Adeva ha acabado con la roja por una agresión a Benítez. En definitiva, 0-0 tras un larguísimo añadido. Toca sufrir.

FICHA TÉCNICA

Gimnástica Segoviana: Carmona; Javi Marcos, Manu, Adeva, Conde (Llorente, min. 73); Borrego, Nogueira (Borao, min. 66), Rubén, Mansour; Adri Pérez (De la Mata, min. 63) y Nanclares (Cidoncha, min. 63).

Salamanca UDS: Benítez; Murua, Kristian, Arencibia, Menéndez (Moreno, min. 45); Uche (Gustavo, min. 54), Amaro, Diego Benito (Luis Martínez, min. 91), Ribeiro (Mikel, min. 70); Juancho y Manín (Liam, min. 70).

ÁRBITRO: Alfredo Ramo Andrés (colegio maño). Roja directa a Adeva. Amarillas a Rubén, Adeva, Cidoncha; Juancho.

ESTADIO: La Albuera. 120 aficionados salmantinos en la grada.