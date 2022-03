El dilema sobre si reparar o no los semáforos en Peñaranda ya esta valorado: inversión municipal de 25.000 euros

El Ayuntamiento de Peñaranda ha recibido una primera valoración, tasada en cerca de 25.000 euros, para la reparación de los semáforos que hoy se encuentran instalados en varios puntos de casco urbano de la ciudad.

Una cuantía y una situación, que mantiene abierto el debate entre la propia Corporación municipal, debido al importante coste que podría suponer su puesta en marcha y el darle continuidad al servicio que prestaban desde su instalación.

Una problemática, sobre la que Carmen Ávila, alcaldesa de la ciudad, ha explicado que “arreglarlos nos cuestan esta cantidad. No sabemos si nos puede merecer la pena o no arreglarlos, pero el coste creo que es elevadísimo. Supongo que en aquel momento se pensaría imprescindible su colocación, pero hoy no sé si tienen algún servicio” mientras que el concejal de Infraestructuras, Antonio Poveda, ha detallado que “la empresa encargada de valorar la reparación nos ha comentado que Peñaranda no tiene un volumen de tráfico tan importante como para tener estos semáforos en marcha, es más, piensan que quizás hasta pudiera dificultar el tráfico de vehículos. Como mucho los ven viables para los pasos de peatones, pero tampoco lo ven imprescindible”.

En esta misma línea se han pronunciado tanto Peñaranda en Común como el Partido Popular, quienes han señalado que “no creemos que tengan servicio alguno hoy, más cuando ya se ha regulado la velocidad dentro de poblado por normativa. Puede ser una inversión innecesaria”.

La situación, debatida ya, queda abierta al estudio por parte del equipo de gobierno, algo que será definido durante las próximas semanas, mientras entre los ciudadanos continúa también el debate sobre la necesidad o no de mantenerlos en cruces y pasos de viandantes como hasta ahora se han mantenido.