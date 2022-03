Dani Mori: "Lo normal es que Unionistas hubiese ganado 3-1 o 4-1"

Dani Mori, entrenador de Unionistas, ha analizado la derrota de su equipo por 0-1 frente el Bilbao Athletic en la sala de prensa del Reina Sofía.

Valoración: "Ahora mismo estamos en ese momento en el que la primera vez que nos llegan va para dentro. Desde el minuto 1 su portero se saca una parada que ni se esperaba. Ha hecho cosas para sus highlights. El equipo ha gestionado muy bien el partido y hemos tenido el control. Han salvado balones debajo de los palos y nos hemos medido contra un gran filial que el año pasado jugó el playoff. Ha sido un acoso y derribo, pero nos ha faltado rematar a gol. Ha habido muchos parones. Algo no habremos hecho en el momento que no ganas el partido. Queremos seguir mirando hacia arriba. Me preocuparía si el equipo no generase después de tres derrotas seguidas".

Arbitraje: "Ya me conocéis. El criterio que ha utilizado hoy no nos ha beneficiado. No entro en valoraciones más allá".

Tres derrotas seguidas: "Les puedo decir que vean el partido y las ocasiones que hemos tenido. Nosotros no decaemos y tenemos la cabeza muy amueblada. Estamos rozando el objetivo. Vamos a vaciarnos. Ellos han sufrido lo indecible. Lo normal es que Unionistas hubiese ganado 3-1 o 4-1. Toca seguir, les he dado la mano a los jugadores y también un abrazo. Se han dejado el alma".