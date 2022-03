Unionistas quiere volver al playoff de la mano del Reina Sofía ante el Bilbao Athletic

Unionistas querrá volver al playoff de la mano del Reina Sofía ante el Bilbao Athletic (domingo, 12:00 horas). Así, los charros soñarán con dejar atrás las dos derrotas seguidas, algo que no se había producido en ningún momento de la presente temporada, a manos del Racing de Santander y el Celta de Vigo B, motivo por el que se han visto fuera de los cinco primeros puestos en su grupo de Primera RFEF.

CONVOCATORIA | Todos los jugadores de la primera plantilla, disponibles para mañana. Óscar Cruz y Sergio del Río, de @USCFbase, también están en la lista. #LaPr1meraNuncaSeOlvida#UnionistasBilbaoAthletic pic.twitter.com/9a3YCxJcwG — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) March 5, 2022

Por su parte, Dani Mori tendrá a su disposición a todos sus futbolistas, mientras que Óscar Cruz y Sergio del Río subirán desde el filial de Provincial de Aficionados. Además, Rayco, que ha estado toda la semana entre algodones por unas molestias en el pie, ha entrado finalmente en la convacatoria.

Sin embargo, el preparador del conjunto salmantino no se fía y ya ha advertido del potencial de los rojiblancos: "Es un rival complicado y viene en buena línea. Las últimas jornadas van a ser luchas encarnizadas. Ni me sorprende ni me deja de sorprender que estén abajo".