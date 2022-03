Mares y cielos, un hermoso libro de Cecs Farré

No hay mejor espacio en Salamanca que la Biblioteca Municipal Torrente Ballester para presentar este hermoso libro del acuarelista catalán recientemente afincado en Salamanca Cecs Farré. Y no lo hay porque Mares y cielos es una obra coral donde los escritores salmantinos se reúnen en torno a la exquisita acuarela del artista para “ilustrar” a la inversa sus increíbles naturalezas “vivas”. Un volumen editado casi a la antigua, como cuaderno de apuntes, donde no es la ilustración quien acompaña e ilumina el texto, sino el texto el que se escribe inspirado por la ilustración.

Cecs Farré, arquitecto, supo muy pronto de su facilidad y su talento para la acuarela. Convertido en uno de los maestros más reconocidos mundialmente, se dedica a dar clases magistrales y a trabajar sus obras de una forma absolutamente personal: mezcla el color directamente en la página, usa cepillos de pelo natural y papel de algodón de grano fino y pigmentos especiales… una técnica depurada que se acompaña del bocetaje al natural y el estudio adicional del que salen obras que recrean paisajes bellísimos que interpelan al espectador incrédulo ante la precisión de la acuarela.

Cecs es uno de los mejores acuarelistas del mundo. Su visión del mar, su apasionado paisajismo hacen de este libro un auténtico regalo. Huérfano en cierto modo de ese Mediterráneo junto al que nació y que ahora ha dejado por el paisaje castellano, ha sabido trasmutar el agua en cielo y el resultado es de una belleza conmovedora. Tanta que a su lado, Sonia García y Ferchu de Castro, dueños de los cielos salmantinos, han convocado en torno a la obra de Cecs Farré a los escritores que, ante la imagen que les ha correspondido, ofrecen sus textos para ilustrar este libro, iniciado con un prólogo de Antonio Muñoz Molina y Elirav Lindo, y finalizado con el epílogo de Ferchu de Castro, activista, autor, alma del proyecto y también pintor.

Es Ferchu de Castro el que quiere ser pez y pájaro de los mares y cielos del pintor amigo. Como fue viajera de carreteras infinitas de cielos y mares la escritora Elvira Lindo. Hermosas palabras para iniciar y cerrar un hermoso libro de pintura que para Antonio Muñoz Molina logra captar el movimiento, nada más complejo para un arte como el de la pintura que, en su versión más rauda, más frágil, como lo es la acuarela, consigue detener el movimiento de nubes y olas con un talento inusitado.

Porque es lo que admiramos de Cecs Farré, este talento que convierte el instante decisivo de la luz, el movimiento, la belleza natural de mares y cielos en detenida, exquisita belleza. Agua que remeda el agua, ligereza del aire. Y es tan evocadora la obra de Cecs que los escritores y artistas se suman a acompañar sus páginas magníficamente maquetadas por José Ángel Hernández. Un libro que merece una hermosa presentación con gran éxito de público en la que se proyectaron las imágenes del acuarelista en el escenario y la música fue especialmente conmovedora con el violonchelo de Oscar Martín y la flauta de Manuel García. Un escenario que sirvió para la inspirada presentación de Isabel Sánchez, quien nos recordó de nuevo que las bibliotecas ya no son lugares para buscar información, sino espacios de encuentro donde refugiarnos de este tiempo terrible. Biblioteca como refugio e isla donde presentar, dijo Isabel, un libro mágico, que sabe retratar el aire en un tiempo que precisa de gente que sepa mirar.

A las hermosas palabras de Isabel Sánchez, anfitriona en la biblioteca, respondió la poeta María Ángeles Pérez López, quien también insistió en que este libro es casa para refugiarnos de la inclemencia, un libro donde los textos dialogan con las acuarelas, libro coral que ve como un abrazo. Palabras hermosísimas que nos recuerdan que la suya es una de las mejores voces poéticas de la actualidad en español. Palabras a las que responde el activista y también coordinador del proyecto Ferchu de Castro para hacer un emocionado alegato en contra de la guerra, apelar a la cultura de los lenguajes artísticos contra la cultura de las armas y agradecer el espacio de la biblioteca, de la emoción de la amistad de la generosidad de los autores y artistas que, como los inspiradísimos músicos y la lectura de Josetxu Morán, han hecho posible este libro y que fueron retratados tras el acto junto al pintor.

Un pintor que, con enorme humildad, tuvo un recuerdo para sus estancias en Kiev y Moscú como profesor y una inspirada y breve alocución para dar las gracias a este hermoso proyecto de Arte Miranda, uno de nuestros lugares más emblemáticos del arte salmantino. Es este un recorrido de vivencias personales, afirma Cecs Farré, quien se define como un hombre mediterráneo que acabó en Salamanca por amor y que buscó su mar hasta que lo halló en los cielos. Un discurso de agradecimiento y de reconocimiento a quienes han hecho posible esta unión de palabra, mar y cielo que dejó conmovidos a todos los presentes en un acto que celebra la obra de un excelso artista, el empeño generoso, el espacio abierto a todos los mares, a todos los cielos y a todas las gentes de bien que se reúnen en torno a la amistad y el arte.

Fotografía: Carmen Borrego.