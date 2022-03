Así están los puntos de recogida: cajas y cajas llenas de material

Se cumple una semana de la salida de la primera furgoneta cargada con tipo de material humanitario con destino Ucrania. Una semana en la que las bolsas y las cajas no han dejado de llegar a los diferentes puntos de recogida de material establecidos por la ciudad.

Uno de esos puntos es la Iglesia de la Purísima, donde las bolsas y cajas rebosan ante la abundante ola de generosidad de los salmantinos. Sin embargo, el ritmo no cesa, y cada vez son más los materiales que llegan a este punto.

Allí, diferentes voluntarios reciben a las personas que se acercan para recoger sus donaciones y agradecerles su ayuda. Una de esas personas voluntarias es Charo, quien cuenta a SALAMANCA rtv AL DÍA, que “la gente de Salamanca es muy generosa”.

Estar allí es un no parar, no deja de llegar gente con alimentos, mantas, medicamentos, ropa para bebés, etc. Apenas puede parar unos segundos porque las donaciones no dejan de llegar.

¿Cómo se organizan estos voluntarios?

Una vez que las personas llevan sus donaciones a algún punto de recogida, una furgoneta los va a recoger y los transporta al almacén principal. Una vez que están en este almacén, otro grupo de voluntarios los clasifican y ordenan (por alimentos, material sanitario, material para bebés, etc).

Una vez clasificados, se carga en el vehículo para emprender un largo viaje hasta Ucrania.

¿Qué se puede donar?

Actualmente reciben todo tipo de material excepto ropa. Entre lo más demandado se encuentran:

- Medicamentos y productos sanitarios: vendajes, gasas, Betadine, agua oxigenada, material ortopédico, analgésicos, antiinflamatorios, antihemorrágicos, antibióticos, corticoides. Torniquetes. Material quirúrgico.

- Alimentos no perecederos, conservas, chocolate, café, té, arroz, aceite, sal, azúcar, atún en latas, garbanzos, pasta.

- Material para bebés: pañales, leche en polvo, papillas, alimentación para bebes.

- Ópticas, linternas de diferentes tipos, pilas, baterías externas cargadas.

- Ropa térmica, mantas, guantes.