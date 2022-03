Repaso a la situación actual y a las claves del futuro del fútbol femenino de la mano de Danae Boronat

La periodista Danae Boronat presentó su libro ‘No las llames chicas, llámalas futbolistas’ en el restaurante de El Corte Inglés de Salamanca. Además, una vez finalizada la presentación, la autora firmó ejemplares en la zona de Librería, situada en la Planta Baja.

En el coloquio de presentación del libro se trataron varios de los aspectos principales de la situación actual del fútbol femenino y las claves para su futuro. Sobre uno de los temas siempre más controvertidos, el de los salarios, la autora señaló la “importancia de la profesionalización no sólo de las jugadoras, sino también de los cuerpos técnicos, instalaciones, viajes, etc. Hasta que todo esto no se profesionalice también, no podremos hablar de los salarios”.

También se destacó lo llamativo del título del libro (‘No las llames chicas, llámalas futbolistas’) que, en palabras de la autora, “tiene su origen en el hecho de que en el mundo masculino se habla siempre de ‘hombres’ o de ‘futbolistas’, mientas que a la hora de hablar de fútbol femenino se recurre al término ‘chicas’ con cierto paternalismo o condescendencia”.

El evento ha sido organizado por la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE), el Máster en Comunicación Deportiva de la Universidad Pontificia de Salamanca y El Corte Inglés y contó con la participación del narrador de Movistar LaLiga y Movistar Liga de Campeones, Miguel Ángel Román, el director del Máster, Alberto Pérez, y Roberto Benito, en representación de la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE).

‘No las llames chicas, llámalas futbolistas’ analiza la época de expansión que vive el fútbol femenino en España. Tras la eclosión experimentada en los últimos dos años gracias a los éxitos de clubes como el F. C. Barcelona y el Atlético de Madrid, y de la Selección, se esperaba alcanzar un periodo de avances trascendentales que todavía no se vislumbra, ni mucho menos.

¿Por qué el deporte rey en España vive una realidad tan distinta cuando lo practica un hombre y cuando lo hace una mujer? ¿Qué trabas han superado las jugadoras y cuáles quedan por superar?

Este libro intenta explicar qué significa ser mujer y futbolista en 2021 y cuál es el camino recorrido hasta llegar aquí; cómo hemos pasado del maltrato al fútbol practicado por mujeres, hasta hace menos de un lustro, a la dignificación del oficio; de la discriminación continua por parte de los responsables deportivos y políticos al inicio de la profesionalización.

Las futbolistas españolas pueden convertirse en referentes a nivel mundial. ¿Qué cambios son necesarios para que esto sea una realidad?