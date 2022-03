Peñaranda renueva su compromiso y muestra su apoyo a la atleta Lorena Martín

Peñaranda ha querido mostrar su apoyo y cariño a la actual Campeona de España Absoluta y atleta local, Lorena Martín, quien ha protagonizado un doble acto en la ciudad, dentro de la programación municipal para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La deportista, acompaña de su familia y su entrenador, Uriel Reguero, mantenía un primer encuentro en el Ayuntamiento de la ciudad, donde se oficializaba la renovación del convenio municipal de patrocinio, que desde este año verá incrementada su cuantía. Una reunión en la que Carmen Ávila, alcaldesa de la ciudad, manifestaba que “es un honor y un orgullo contar con una peñarandina como tú que representa valores tan importantes como la constancia, el esfuerzo y el trabajo. Todo esto ha hecho posible que hoy seas toda una campeona de España y estés ya dentro del Mundial” y añadía que “hemos apostado por ti desde el principio y seguiremos haciéndolo. Creo que eres un ejemplo y para nosotros es una verdadera satisfacción estar a tu lado”.

La concejal de deportes, Pilar García, recordaba como Lorena “ha conseguido superar los problemas y las lesiones, que a buen seguro la hicieron pensar más de una vez en tirar la toalla. Pero aquí esta, consiguiendo hacer realidad sus sueños a base de esfuerzo y apoyo. Esto es un trabajo de equipo y gracias a él ha conseguido esta meta”.

Por su parte, Lorena Martín agradecía el apoyo del Consistorio desde 2018 y los muchos mensajes de ánimo que está recibiendo de los peñarandinos. “Es un orgullo poder llevar el escudo de mi ciudad y sentir el cariño de la gente, han sido muchísimos los mensajes que he recibido y no sé cómo poder pagar tanto recibido, me siento querida de verdad”.

Tras la presentación del acuerdo, que se plasmara en la firma de un documento una vez se aprueben los Presupuestos de 2022, atleta, familiares y representantes municipales se desplazaban hasta el teatro del Centro de Desarrollo Sociocultural para participar en un encuentro con el público, al que asistían numerosos vecinos.

Un evento que, bajo el título ‘Forjando sueños: de la base al Campeonato del Mundo’ ha querido realizar un repaso por la trayectoria y los momentos más destacados de la trayectoria de la deportista, además de ofrecer su análisis, responder a las preguntas de los asistentes y fotografiarse con ellos.