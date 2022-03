María: “Volver a sentarte en el ‘templo’ que es el Helmántico siempre es especial”

María Hernández es el nuevo entrenador del Salamanca UDS después de la ‘obligada’ destitución de Antonio Calderón por los resultados negativos que se estaba produciendo a lo largo de la temporada 2021/2022. Así, el último técnico de la extinta UDS ha vuelto a la que siempre fue su casa para abordar una tercera etapa con la mente puesta en lograr la salvación en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

De este modo, el charro le ha abierto las puertas del ‘templo’ a SALAMANCA AL DÍA para llevar a cabo una entrevista en la que habla de toda la actualidad pocos días después de asumir el mando de la nave en medio de un curso extraño y marcado por el desapego de parte de la afición por una serie de decisiones tomadas desde la zona noble.

PREGUNTA: Después de unos primeros días de mucho ajetreo, ¿cuáles son las sensaciones al volver a casa?

RESPUESTA: Siendo conscientes de que el equipo ha dado una buena imagen, podemos decir que estamos contentos por haber logrado las primeras victorias. Tenemos que ser ambiciosos, pero sabemos que el reto va a ser difícil y que estamos en una situación muy complicada. Debemos ir paso a paso para salir de esto.

Antes de tu llegada, el vestuario estaba muy tocado en todos los aspectos. ¿Qué futbolistas te has encontrado en él?

Ahora ayudan los resultados, pero es lógico que los jugadores estuvieran tocados y decaídos a nivel anímico porque las victorias no llegaban. Me consta que el trabajo era bueno antes y el cambio de rumbo que hemos tenido nos va a reforzar de cara al futuro.

En la afición, en la prensa y en todas partes ya se habla del ‘efecto María’, ¿cómo llevas todo lo que se está diciendo?

El ‘efecto María’ es el ‘efecto Salamanca’. Los futbolistas son los que juegan. Sí que es verdad que el cuerpo técnico ayuda en las decisiones, en el trabajo del día a día y estamos para que nos pidan información de todo tipo. Nosotros tenemos que tomar decisiones y hay veces en las que acertamos y otras en las que no. Lo más importante de todo esto es la conexión con la parroquia. Nos tienen que empujar porque van a ser el jugador número 12”.

La realidad dice que se han producido avances significativos, aunque aún se sigue en descenso. ¿La salvación está cerca o continúa siendo muy compleja?

Somos conscientes de que estamos en una situación muy delicada y tenemos que recortar puntos todavía. Hay que encarar todos los partidos como hasta ahora.

¿Cómo se cambia en tampoco tiempo que uno de los equipos que menos goles había marca en toda Europa ahora tenga cierta facilidad para ver puerta?

Dentro de lo poco que nos ha dado tiempo a trabajar, nosotros hacemos hincapié en el aspecto ofensivo para que el equipo intente llegar y generar. Hemos hecho ocasiones para haber podido meter todavía más goles de los que llevamos. Hay muy buen vestuario.

Viendo a los jugadores en el día a día y estando dentro del club, ¿de qué manera se explica la alarmante falta de gol que existía?

No lo sé. Me consta que el trabajo de Antonio (Calderón) y sus compañeros ha sido muy bueno. Son cosas del fútbol que a veces no te explicas, pero yo tampoco quiero entrar a valorar lo de antes. Me voy a centrar en mejorar porque hay margen.

Hablando de lo que se puede mejorar todavía, ahora mismo tenéis tres fichas libres (una sénior y dos sub23), ¿esperas fichajes?

No hemos valorado nada. Solo me he saludado en Compostela con el presidente. Ya hablaremos de todo.

Tras años de ausencia, ¿el Salamanca UDS está mejor o peor de los que te esperabas por dentro?

Ni puedo valorarlo ni quiero. Me equivocaría si lo hiciera. Hay cambios muy claros como el gimnasio, ya que hay equipos de categorías superiores que no lo tienen así de bien, aunque luego me he dado cuenta de que existen cosas peores como el estado del túnel de vestuarios, las obras de Preferencia… Ya tendremos tiempo de mejorar, porque eso siempre se puede hacer a nivel de club. Lo diré en su momento.

¿Qué tal es tu relación con Manuel Lovato y Rafa Dueñas?

A Manuel lo he visto en Compostela y poco más. Rafa hace muchas funciones y los primeros días he hablado bastante con él, aunque ahora cada uno está más a sus cosas y me ha dicho que si necesito algo se lo diga.

¿Cuál es el proyecto de futuro en el club al tener contrato hasta 2023 contigo como entrenador?

Dios dirá. Ojalá sigamos en Segunda RFEF, pero ahora hay que centraste en el siguiente partido. No hay ni que mirar al del Compostela (último del campeonato) en mayo. No nos queda otra que trabajar a tope.

¿Cuántas horas al día has trabajado desde que firmaste?

Muchísimas. Es mi obligación y mi trabajo. Lo hago con toda la ilusión del mundo. Esto requería muchas horas y se han echado para que los vídeos del rival llegasen a la plantilla, se analizasen los errores nuestros y se planificase todo con el cuerpo técnico.

Estás jugando con un 4-4-2 actualmente con los jugadores que tienes. ¿Si hubieras partido de cero, tu esquema sería otro?

Cuando llegas durante la temporada, toca adaptarte. Hay que darle una identidad al equipo para que funcione y con esa estructura estamos bien, pero si se cambia es para sacar mejores resultados. He visto partidos de diferentes categorías por si algún equipo se acordaba de mí. Eso me ha ayudado bastante para lo que me ha tocado vivir hasta ahora.

Después de estrenarte como local, ¿qué se te pasa por la cabeza al volverte a sentar en el Helmántico?

Estos días he estado contento, pero volver a sentarte en el ‘templo’ que es el Helmántico siempre es especial. Estoy agradecido a la gente porque coreen mi nombre y no se hayan olvidado de mí. Saben que yo en este club he estado muchísimos años y siempre he buscado lo mejor para él, aunque como todos hay veces que puede acertar o equivocarme. Estamos en el buen camino para quedarnos en esta categoría la próxima temporada.

Para finalizar, ¿qué se le dice a una afición que ha perdido fuerza en esta temporada, pero que poco a poco va recuperando la fe en gran parte gracias a tu llegada al banquillo?

Que nos sigan ayudando porque necesitamos que la gente esté con nosotros. La plantilla y el cuerpo técnico lo necesitamos. Ellos son un futbolista más y si tenemos esa conexión con la grada todo es más fácil dentro del campo. Contra la Llanera ya se ha notado un cambio y queremos ir a más. Si los resultados acompañan, seguro que vendrá más gente al estadio. El reto es complicado y nosotros vamos a pelear por él yendo partido a partido: primero la Segoviana, luego el otro y el otro… La afición del Salamanca es especial.