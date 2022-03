La liquidación positiva del Presupuesto 2021 deja abierta la posibilidad de invertir parte del millón de euros de remanente en inversiones

La Corporación municipal ha mostrado este jueves su satisfacción por los datos positivos arrojados en la liquidación del Presupuesto 2021, uno de los puntos principales de la sesión de Pleno celebrada esta noche en el Ayuntamiento.

Además de expresar su conformidad, en este punto, que suponía una Dación de cuentas sin votación, el portavoz del Peñaranda en Común, Ángel Tejeda, realizaba una petición al equipo de gobierno para que se plateen la posibilidad de utilizar parte del 1.167.929 euros del remanente de tesorería positivo en inversiones de mejora en la ciudad. “Las cifras obtenidas me alegran como ciudadano y representante político, creo que son fruto de la buena gestión, pero también me gustaría poner sobre la mesa esta posibilidad de invertir el remanente ya que creo que los Ayuntamientos no están para ser una hucha o ahorrar” destacaba el líder de PeC.

En estos mismos términos se refería Carmen Familar, portavoz del PP, quien destacaba la importancia de las subvenciones y apoyos recibidos desde otras administraciones para llegar a ese informe económico final del ejercicio, coincidiendo también en valorar la posibilidad de invertir parte del remanente obtenido en cuestiones como pavimentaciones, o plantear posibles bajadas de impuesto a través de ello.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, ha mostrado nuevamente su especial satisfacción ante la liquidación presupuestaria, asegurando que son números que “es muy difícil que veamos en cualquier otro ejercicio, ni se vieron y no sé si se verán de nuevo”, mientras que agradecía el apoyo de las instituciones provinciales y autonómicas para “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la ciudad” anunciando la posibilidad de estudiar la petición realizaba para la utilización de parte de esa cuantía positiva, algo sobre lo que manifestaba que “quizás nos permita a lo largo del ejercicio hacer alguna inversión a través de ella, pero tenemos que contar con liquidez para afrontar pagos y diferentes realidades que se nos pueden plantear. Pero si tenemos liquidez podremos estudiar llevar a cabo alguna acción con ese remanente” además de recordar cómo“ este equipo de gobierno no ha subido ni un solo impuesto durante los tres años que llevamos de legislatura. Con esto no se puede hacer demagogia, ya que sin impuestos no podríamos hacer nada, esto es obvio”.

Además de esta, el Pleno abordaba otras cuestiones como la autorización de transmisión de una parcela ubicada en el polígono industrial El Inestal que era comprada en 1993 y escriturada finalmente en 2021 y que estaba pendiente de este trámite por falta de documentación, algo que ha recibido el voto positivo por unanimidad, mientras que se sacaba adelante un reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes al ejercicio del pasado año.

Más allá de las cuestiones económicas, la sesión de hoy también planteaba diferentes cuestiones, como la posibilidad de crear un grupo de whatssap ciudadano para el envió de información y avisos municipales de relevancia, algo propuesto por PeC y que será estudiado por el gobierno, además de dar cuenta de dos expedientes sancionadores de la Conferencia Hidrográfica del Duero por vertidos industriales en el polígono de origen desconocido y que, a pesar de haber sido solventados de manera rápida por el Consistorio, han acabado en pequeñas multas, además de darse cuenta de los preparativos para la puesta en marcha del sistema de aparcamiento inteligente, que iniciara la formación de los técnicos municipales encargados de ello en un corto espacio de tiempo.

La petición para solventar la problemática generada en las terrazas de algunos establecimientos por los tablaos y la estructura de seguridad necesaria y la llegada de la Semana Santa era otra de las cuestiones tratadas, planteando como solución la posibilidad de dar permiso especial para retirar estas estructuras en las calles por las que discurran las procesiones, o la solicitud de una subvención de 80.000 euros, a los que se añadirán otros 20.000 de aportación municipal, para modernizar los equipos técnicos y de iluminación en los dos teatros de la ciudad, erán otras de las cuestiones abordadas en un Pleno mas rápido de lo habitual y al que no pudierón asistir los represantes de Ciudadanos ni una de las ediles socialistas.