La devoción acompaña un año más a Jesús de Medinaceli durante la celebración de su Triduo

La devoción a Jesús de Medinaceli ha sido protagonista este viernes en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel, a la que acudían numerosos fieles para participar en uno de los actos centrales del Triduo en honor a la imagen, organizado por la cofradía nazarena.

Desde las once de la mañana, el Templo comenzaba a recibir fieles para participar en el acto de veneración, que no ha podido contar un año más con el tradicional besapié debido a la situación sanitaria, algo que no ha evitado que la talla estuviera acompañada durante toda la jornada a través de las oraciones y la recogida de estampas.

Este ha sido el evento central de las dos jornadas de celebración, que han concluido con el rezo del Santo Rosario y la posterior eucaristía, en la que además se realizaba la ofrenda de las velas que durante estos días se han podido adquirir.