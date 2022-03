Unionistas gana por 0-2 al Extremadura sin jugar el partido

Unionistas ha logrado su victoria más extraña de la historia al imponerse por 0-2 al Extremadura... sin tener que jugar. Sin embargo, todo esto tiene una explicación. La expulsión de los de Almendralejo de Primera RFEF por sus incomparecencias en Riazor y A Malata, feudos del Deportivo de La Coruña y el Racing de Ferrol, respectivamente, ha provocado que todos los partidos que les quedaban por disputar se les diesen por perdidos. Por otro lado, también cabe destacar que si la entidad no desaparece, el primer equipo no tendrá derecho a subir desde Segunda RFEF, división a la que se le ha descendido administrativamente, hasta la campaña 2023/2024.

Ahora, ¿por qué los de Dani Mori han ganado por 0-2? La razón es que al producirse dicha situación, la Federación establece que se debe hacer una media de los tantos encajados por el bando blaugrana durante los encuentros en los que ha participado: 54 dianas en 25 fechas. Mientras, los marcadores anteriores se respetan y no sufrirán variaciones, por lo que el 3-0 de la primera vuelta (en San José) queda igual para los de Salamanca.

¿CUÁNDO LE DAN LOS PUNTOS A UNIONISTAS?

El Grupo 1 se ha quedado con 19 conjuntos, aunque todos los que todavía no se habían medido al Extremadura en el segundo tramo del campeonato no sumarán los tres puntos hasta el momento en el que estaba fijado el choque. Es decir, Unionistas, pese a tenerlos virtualmente en su poder, no los verá reflejados en su casillero hasta el 9 de abril.