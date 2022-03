El motivo por el que Adaora Elonu no puede jugar en Euroliga con el Perfumerías Avenida

La capitana de la selección nigeriana ayudará al club salmantino durante la Liga y la Copa de la Reina, pero no a nivel continental

Adaora Elonu, el último fichaje del Perfumerías Avenida, no podrá jugar la Euroliga en la presente temporada después de abandonar el Oremburgo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto es un problema para Roberto Íñiguez al no tener la opción de contar con una jugadora de mucho talento de cara a los cuartos de final de la Euroliga y la Final Four en el caso de conseguir eliminar al Uni Girona.

Sin embargo, hay un motivo para ello. La capitana nigeriana cuenta como extracomunitaria y en la máxima competición continental solo existen dos plazas así para cada equipo. En este caso, al estar ocupadas por Kahleah Copper y Bella Alarie, la ala-pívot se queda fuera. Por su parte, las Samuelson, también tienen nacionalidad británica además de la yankee.

Por otro lado, Adaora Elonu sí estará presente en las competiciones domésticas como la Liga o la Copa de la Reina, según ha podido saber SALAMANCA AL DÍA por medio del club, al contar con el denominado como pasaporte cotonou y haber firmado antes de concluir el mercado.

Por último, salvo sorpresa mayúscula de última hora, la nueva pieza del engranaje azulón no llegará a tiempo para vestirse de corto en el encuentro con el Ensino Lugo de acuerdo a la información de la Cadena Ser por medio del periodista Sergio Valdés. Toca esperar para el debut en su regreso.