Delirio de grandeza

En estos días resulta tragico al hojear un periódico ver como entre sus páginas conviven fotografías y noticias de la gente divirtiéndose y celebrando los Carnavales con otras de destrucción, de éxodo y de miedo; de los cientos de miles de ucranianos que sufren los injustificados bombardeos de las fuerzas armadas rusas. Menos de 4.000 kilómetros, 36 horas en coche, separan estas imágenes de una guerra real que es transmitida en directo y que vemos mientras tranquilamente comemos o cenamos como si fuera un reality show. De nuevo la realidad supera a la ficción.

La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran; escribió el filósofo, ensayista y poeta francés Paul Valéry. Los jóvenes soldados rusos no conocen a los ciudadanos de Ucrania, ni la resistencia ucraniana a los soldados rusos, pero se masacran entre ellos. Muy lejos de allí el ególatra Vladinir Putin – que parece querer restaurar el imperio de los zares o la desparecida Unión de Repúblicas Soviéticas – conoce muy bien a su corte de impresentables, pero ellos no van al frente ni se matan, sólo esta preocupados por poner a salvo sus inmensas fortunas y sus yates de lujo. En realidad el pueblo ruso no les interesa.

Dicen que la Comunidad Internacional, casi por unanimidad, ha condenado esta nueva invasión rusa de una nación soberana como es Ucrania, ya lo hizo en 2014 en la península de Crimea sin coste alguno y ante la sordera de Europa. Dicen que se han tomado duras medidas económicas, algunas de ellas por primera vez en la historia, pero que estas tardarán un tiempo en surtir efectos, un tiempo del que no disponen los ucranianos que día tras día, hora tras hora, ven como los misiles rusos destrozan su país, forzándoles al éxodo o a vivir bajo tierra ya que su potencial de respuesta, legítima defensa por cierto, es prácticamente nulo.

La excusa de Putin es que si Ucrania ingresa en OTAN sus fronteras están en riego. Sólo dos apuntes. Primero la decisión que ingresar o no en organizaciones internacionales es patrimonio de la soberanía nacional, por tanto Rusia carece de legitimidad para exigir este tipo de renuncias. Segundo tras Ucrania ¿qué podría venir? ¿exigir lo mismo a Polonia o Rumanía? Putin dice que no quiere tener misiles a las puertas de su casa, pero la tecnología actual permite poner esto en la mismísima Plaza Roja desde más de 5.000 kilómetros. Putin amenaza con utilizar armamento nuclear, pero debería reflexionar sobre las palabras de Albert Einstein No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles se hará en la Cuarta: piedras y palos. Putin no está loco, como algunos dicen y eso sería un eximente, simplemente se cree un ‘iluminado’ aunque lo que en realidad padece es un peligro delirio de grandeza, como muchos cobardes.

Las consecuencias de una guerra, de cualquier guerra, las terminamos por pagar todos, los que intervienen y los que no, porque sus efectos, como los del COVID, se expande a nivel global. El matemático, físico y filósofo francés del siglo XVII Blaise Pascal dejó formulada la siguiente pregunta ¿Puede haber algo más ridículo que la pretensión de que un hombre tenga derecho a matarme porque habita al otro lado del agua y su príncipe tiene una querella con el mío, aunque yo no la tenga con él?