María, sobre los aficionados que van a Segovia: "Son 120 alegrías que me pegas"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del importante partido con la Segoviana de cara a la salvación este fin de semana.

Semana completa: "Ha ido bien. Falta una sesión, pero estoy contento. Han llegado bien de los días de descanso".

Nivel mental: "Los resultados siempre ayudan y fortalecen al bloque. El domingo tenemos un partido complicado".

Playout: "Yo no lo miro y me gustaría que los jugadores tampoco".

Final: "Sigo en la misma línea, pero son tres puntos más el golaverage. No quiero incidir en eso".

Bajas: "Todos están bien menos Télles. No le voy a forzar porque no es una final".

Afición: "Son 120 alegrías que me pegas. Algunos pueden pensar que está cerca, pero se tarda un poco y es un gasto. Nos van a empujar y nos vamos a dejar todo por parte del equipo".

Once ofensivo: "Ya veremos. Tengo la idea, pero me falta algún jugador por decidir. No quiero planificarme nada aún".

Goles: "Creo que se han quitado esa presión. El jugador se refuerza con ella. Nunca habrá presión por mi parte en eso".

Lovato: "Comí y cené con él. Hemos hablado del equipo y de todo un poco. ¿Peticiones? Son conversaciones privadas. Sé habló de todo un poquito. No sé si se va a quedar o no, ya hablarán Rafa y Manuel. Sé más o menos hasta el momento en que se quedará, pero no diré nada".