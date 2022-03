Armando Santos y el Monterrey: "Tenemos muchas ganas e ilusión de llegar a playoff. Es complicado, no imposible"

Armando Santos, entrenador del Monterrey y director metodológico del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación en una entrevista en la que habla sobre la buen marcha del equipo que dirige en Regional de Aficionados, sus funciones en el Helmántico y su visión sobre lo que pasará con el Reina Sofía si la Federación obliga a Unionistas a cambiar el césped.

El Monterrey va quinto: "Es fruto del trabajo de toda la temporada. Ya llevamos 23 jornadas y es cierto que ha habido momentos duros porque creo que estamos compitiendo muy bien y no han terminado de salir algunos resultados. El hecho de que ahora estemos en esa zona alta es por eso. A ver si sigue todo adelante".

Cuál es el reto: "Es complicado. Los jugadores son ambiciosos, quieren estar arriba y lo dicen. Nosotros tratamos de ser claros con ellos, pero creo que nos equivocamos si empezamos a buscar un objetivo de estar entre los tres primeros. Hay que ir día a día y partido a partido. Del quinto al noveno estamos solo en un punto de diferencia, los de abajo aprietan y los de arriba también pinchan, por lo que puede pasar cualquier cosa. Lo más importante es encarar el partido con el Peñaranda, luego ya iremos viendo todo".

Mucha igualdad en Liga y mirar al playoff: "Es una Liga tremendamente equilibrada porque hasta el primero falla. El Béjar, que parece que le costaba salir de ahí abajo, ha empezado a apretar y le está complicando la vida a cualquiera. Puedes ganar al rival que sea y también perder. Tenemos muchas ganas e ilusión de llegar a playoff, aunque francamente pienso que es complicado, no imposible. Nos debemos dedicar al próximo partido y cada entrenamiento es un reto para mejorar y unirnos como equipo".

Liga charra con el Peñaranda y el Béjar: "Los dos equipos son muy competitivos. En el partido de ida contra el Peñaranda quedamos 2-0 y fue muy complicado. Creo que deberían estar más arriba, aunque sé que han tenido problemas y eso siempre lastra. Un derbi como el de este fin de semana no lo gana el que mejor clasificado está. Respecto al Béjar, me pasa un poco lo mismo. En casa nos ganaron y en su campo son dificilísimos, pero es complicado que haya jugadores de fuera que vayan allí y se encuentran más condicionados".

Su futuro como técnico: "Es pronto, pero vas pensando y dándole vueltas a la cabeza. Yo en el club estoy muy contento, las cosas como son. A partir de ahí, nos tendremos que sentar y siempre valoro cada temporada e ir despacio. No sabemos si saldrá algo o no y, a día de hoy, mi prioridad es continuar. Me siento importante aquí".

Cómo ve el Reina Sofía: "Somos unos privilegiados. El Reina Sofía está creciendo y nosotros nos aprovechamos de esa situación. Como campo siempre ha sido una maravilla por dimensiones y ahora disfrutas de verlo. Estamos contentos, aunque va muy lento y con los vestuarios tenemos que hacer encajes cada fin de semana. Tiempo al tiempo y ojalá en el futuro todos podamos disfrutarlo".

Qué pasa si la RFEF obliga a Unionistas a cambiar el césped: "Seguramente sea lo más duro del verano (bromea). Si te soy sincero, soy una persona que procura enfocarse en lo que puedo hacer y no le doy muchas vueltas a eso, igual que con lo de los vestuarios. Los jugadores lo preguntan, yo lo hablo con mi entorno... y no sé qué decirte. Si se tiene que hacer, adelante porque será bueno para Unionistas y para la ciudad, aunque para nosotros sería una 'putada' terrible y perdón por decirlo así (si se tienen que ir). Seguro que hay alguna forma para que sigamos todos allí y si no va a ser un problema. El Monterrey como club defiende la tradición y todos los años que lleva".

Cómo ve al Salamanca UDS: "No están yendo muy bien las cosas en lo deportivo, pero sí que el tratar de darle continuidad a Calderón fue un paso al frente, pero cuando las cosas no salen hay que buscar un cambio. María trabaja muchísimo".

Su función en el club: "Valverde entró a la dirección deportiva y me llamó para algún equipo, pero no acabamos de entendernos porque yo buscaba otros retos. Llevo muchos años entrenando y me apetecía buscar este tipo de categoría en la que estoy. Me propuso la dirección metodológica porque a mí me gusta mucho hablar de fútbol y compartir experiencias. Trato de ser el que ayuda a los entrenadores con herramientas, a plafinicar y demás".

Qué se necesita para ir hacia arriba: "Supongo que hay muchas opiniones, pero yo pienso que necesitas estabilidad y orden en todos los aspectos, desde arriba hasta abajo. Si hay continuidad en un proyecto, estoy seguro que funcionará. En el fútbol todos queremos resultados ya".

Ha hablado con Lovato alguna vez: "No. Nunca he hablado con él. He tenido trato con Rafa Dueñas, pero tampoco mucho".