‘MissUniversos’, los retratos de mujeres de todo el mundo captados por la periodista Mónica Hernández

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha inaugurado hoy la exposición 'MissUniversos' de la periodista salmantina Mónica Hernández, en el Centro Municipal Integrado de Vistahermosa.

La muestra forma parte del programa de actividades organizado con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, con el que el Consistorio pretende concienciar a la ciudadanía sobre la necesaria igualdad de mujeres y hombres, así como promover la sensibilización en torno a las desigualdades y discriminaciones de género existentes y ensalzar el empoderamiento y participación social de la mujer en todos los ámbitos.

Mujeres de culturas diferentes

Esta es parte de la sinopsis de la obra de Mónica Hernández, puesto que 'MissUniversos' supone un catálogo de historias individuales con un vínculo común: todas las protagonistas son mujeres que luchan y viven bajo un mismo cielo, aunque en culturas diferentes. Así, aparecen reunidas en esta muestra que refleja sentimientos sin fronteras. La muestra es fruto de los viajes de Mónica Hernández a Indonesia, Colombia, China, Israel, Japón, Sri Lanka o Ucrania, entre otros países. "Nunca sabrán que son MissUniversos, ni que las recuerdo, ni que las retraté, ni que ellas me retratan", afirma la periodista salmantina. En definitiva, son mujeres contemporáneas marcadas por el país y la época que les ha toca vivir. Mujeres que, en su mayoría, no han salido de sus lugares de origen y no saben lo que hay más allá y que gracias al reflejo de sus emociones a través de la perspectiva de Mónica Hernández suponen una magnífica muestra de vivencias sobre la mujer.

En este sentido, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha destacado que se trata de una exposición que "invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en todos los rincones del mundo". "Nuestra intención es mostrar con todas las actividades y exposiciones que hemos organizado que la igualdad no es cuestión de un día, ni de un barrio determinado, sino que afecta a todas las áreas de la ciudad, de todo el mundo. En definitiva, de reconocer a todas las mujeres en sus diferentes ámbitos y su trabajo para conseguir una igualdad efectiva y real", ha explicado.

'MissUniversos' está compuesta por más de 20 imágenes tomadas por la periodista Mónica Hernández en rincones de todo el planeta y que podrán visitarse hasta final de este mes de marzo en el Centro Municipal Integrado de Vistahermosa.

Mañana viernes, día 4, dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, será inaugurada la exposición ‘Mujer-es’, de la artista Coral Corona, en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, que permanecerá abierta hasta el 31 de marzo.

Mónica Hernández

Mónica Hernández es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. Inició su carrera profesional como redactora de local y coordinadora del suplemento cultural Batuecas en el diario Tribuna de Salamanca. Poco después dio el salto a la radio y a la televisión. Trabajó en la Cadena SER, Antena 3 Televisión y Telemadrid, desempeñando su labor en ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza o Barcelona.

Ha sido finalista del Premio Fórum 2007 (Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) por su labor como reportera del programa España Directo con el reportaje 'Peque, ¿central nuclear?'.

Mónica Hernández ha publicado relatos en la colección de libros de Mujeres Viajeras y ha colaborado en la sección de viajes de revistas como Cosmopolitan, Clamour o Mujer de hoy.

Su labor también la ha llevado a cabo en el programa Comando Actualidad de Televisión Española, además de colaborar con el blog Mujeres de El País Digital.

Su viaje por el mundo le ha llevado a más de sesenta países, algunos de los cuales aparecen reflejados en su obra 'MissUniversos'.