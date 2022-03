Las creaciones visuales de Greta Alfaro, que no dejan indiferente al espectador, llegan a Salamanca

Este año el proyecto Visiones Contemporáneas, últimas tendencias en el cine y vídeo en España, comisariado por Playtime Audiovisuales (Enrique Piñuel y Natalia Piñuel) para el DA2, cumple diez ediciones.

Este espacio está dedicado al audiovisual contemporáneo español y en él tiene cabida la no-ficción, el ensayo cinematográfico, el videoarte, la videodanza, la apropiación audiovisual o la documentación performativa.

La artista visual Greta Alfaro será la encargada de inaugurar esta temporada de aniversario con el vigesimoctavo ciclo expositivo.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, se especializó en fotografía dentro del Royal Collage of Art de Londres, ciudad en la que reside actualmente.

Greta Alfaro trabaja de manera multidisciplinar, sirviéndose de metáforas para incidir en las contradicciones del mundo contemporáneo, invitándonos a un disfrute contemplativo, estético y lúdico. El barroco y las tradiciones populares y religiosas forman parte de toda su obra.

Entre sus exposiciones individuales destacan “Fornacalia” (2021) en la Cooke Latham Gallery londinense; “Decimocuarta estación” (2019) en la Fundación BBVA de Madrid; “In Ictu Oculi” (2015) en Flint Institute of Arts, Michigan (EE.UU.); “El cataclismo nos alcanzará impávidos” (2015) y “European Dark Room” (2014) en Galería Rosa Santos, Valencia; “Still Life with Books” (2014) en Artium, Vitoria así como los proyectos site specific “I Will Not Hesitate to React Spiritually” (2019), con Roaming Room, y “A Very Crafty and Tricky Contrivance” (2012), con Genesis Foundation, ambos en Londres; o “Comedias a honor y gloria” (2016) en La Gallera, Valencia. También ha participado en numerosas exposiciones colectivas y festivales, celebrados en instituciones como Whitechapel Gallery, Institute of Contemporary Arts y Saatchi Gallery de Londres; Centro Cultural Banco do Brasil en Brasilia; The Bass Museum of Art de Miami; La Conciergerie de París; Künstlerhaus Bethanien de Berlín, La Casa Encendida y Espacio Fundación Telefónica en Madrid o el Festival Internacional de Cine de Róterdam. Esta será su primera exposición individual en Salamanca.

Este viernes, a las 19’00 horas, Greta Alfaro protagonizará un encuentro en el Salón de Actos del centro de arte DA2 en el que hará un recorrido por sus proyectos artísticos, contextualizándolos dentro de los intereses y temas en los que trabaja, dándonos a conocer su metodología de investigación, procesos y referencias. La entrada es libre hasta completar el aforo.