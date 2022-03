Jornada sobre 'Despoblación, abandono y nuevos proyectos políticos' en la Facultad de Derecho

El próximo 10 de marzo tendrá lugar la jornada 'Despoblación, abandono y nuevos proyectos políticos', organizada por Ángela Figueruelo Burrieza, Octavio Velayos González y Sergio Martín Guardado. La actividad se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (Salón de Grados), pero será retransmitida por Zoom y podrá seguirse sin necesidad de inscripción previa.

La presente jornada trata de implicar al alumnado del Grado en Ciencia Política y de la Administración y de otros grados en el nuevo paradigma de desigualdad que representan la despoblación y el abandono de las zonas rurales por parte de los poderes públicos. La España hoy vacía ha sido la España olvidada durante demasiados años y, la situación de abandono ha derivado en la reorganización del tercer sector en torno a nuevos proyectos políticos, como han reflejado las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2021.

Plantear la despoblación y la desatención de lo rural, como problema de desigualdad supone entender que la despoblación en España y Castilla y León va a ser en los próximos años un asunto que llegará a determinar la efectividad de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al medioambiente, pues el abandono de estas zonas va a suponer una pérdida de biodiversidad, erosión, incendios, mala calidad de vida, etc. Sobre este último aspecto, es donde más se expresa la desigual atención de la política por las zonas rurales, ya que los ciudadanos de lo rural no cuentan con los mismos servicios públicos y por tanto no cuentan con unas condiciones de equidad comparable a la de los ciudadanos en las zonas urbanas. ¿En qué medida afectan a las personas más vulnerables como niños, jóvenes o mujeres? ¿Se puede acceder a la educación, a la cultura y subirse a bordo de la nueva revolución tecnológica desde un pueblo? Casi la mitad de nuestros más de ocho mil municipios no tienen acceso a banda ancha; por ello, la educación, el teletrabajo o las nuevas formas de emprendimiento digital, quedan fuera del alcance de muchos ciudadanos.

El alumnado como protagonista de la jornada

Estos y otros problemas serán abordados por el alumnado, pues los estudiantes son los protagonistas de la Jornada y el coloquio previsto en el programa será el elemento central de la jornada.

El coloquio es el acto donde los alumnos de la asignatura Modelos de Organización Territorial, que previamente habrán llevado a cabo un trabajo consistente a la detección e identificación de los problemas que sufre el entorno rural, presentarán y/o debatirán en torno a dos mesas sobre: - Una serie de propuestas que puedan inspirar las políticas públicas de los próximos años en torno a paliar la despoblación, el abandono y la desatención de los ciudadanos en ciertas zonas de nuestro país. - Elecciones de Castilla y León 2022 y repercusión de la despoblación en la política de los próximos años. ¿Qué repercusión política tienen los nuevos proyectos políticos que tienen origen en el tercer sector?